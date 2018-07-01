انفراد..هذا هو ''مول الطاكسي'' اللي لقا 10 المليون سنتيم ورجعها لمولاها فالرباط+تفاصيل حصرية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سائق سيارة الأجرة الذي ظهر بمقطع فيديو وهو يكشف عن عثوره على مبلغ 10 مليون سنتيم، قام بإعادته لصاحبه، وهو شاب في عقده الثالث يدعى ''سليم''، يقطن بحي حسان بمدينة الرباط.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سائق سيارة الأجرة الذي ظهر بمقطع فيديو وهو يكشف عن عثوره على مبلغ 10 مليون سنتيم، قام بإعادته لصاحبه، وهو شاب في عقده الثالث يدعى ''سليم''، يقطن بحي حسان بمدينة الرباط.

وأوضح المصدر ذاته أن ''سليم'' الذي وصفه النشطاء بـ ''الشهم''، ينتمي لأسرة بسيطة، تقطن بحي حسان، عازب يعيش رفقة والدته وإخوته الثلاثة، يملك سيارة أجرة من الحجم الصغير، وهو معروف بأخلاقه الطيبة بين أصدقائه وأبناء حيه.

وأشار ذات المصدر إلى أن ''سليم''، عثر على مبلغ 10 مليون سنتيم داخل سيارته بعد نقله لزبون من منطقة ديور الجامع إلى حي الفتح بيعقوب المنصور بالرباط، ما جعله يعود إلى المكان الذي أنزل به الزبون، حيث عثر عليه في حالة صدمة لأن المبلغ الذي تركه داخل السيارة تعود ملكيته لمشغله، وكان ينوي وضعها في وكالة بنكية قبل ضياعها.