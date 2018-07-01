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عاجل...استئنافية مراكش تؤجل البث في ملف ''مقهى لاكريم'' وحراسة أمنية مشددة على المتهمين

بتاريــخ : 10 يوليوز 2018 / 13:15 عاجل...استئنافية مراكش تؤجل البث في ملف مقهى لاكريم وحراسة أمنية مشددة على المتهمين | بوليتيك
عاجل...استئنافية مراكش تؤجل البث في ملف ''مقهى لاكريم'' وحراسة أمنية مشددة على المتهمين
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش أرجأت قبل قليل النظر في ملف المتورطين في جريمة ما يعرف ب ''مقهى لاكريم'' إلى غاية يوم 11 شتنبر القادم.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش أرجأت قبل قليل النظر في ملف المتورطين في جريمة ما يعرف ب "مقهى لاكريم" إلى غاية يوم 11 شتنبر القادم.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فقد عرفت المحكمة ومحيطها صباح اليوم إنزالا أمنيا كثيفا وذلك تزامنا مع فترة إحالة المتهمين والمتابعين في هذه الجريمة على المحكمة.

وأضافت ذات المصادر، أن ثلاثة عشر متهما مثلوا اليوم أمام رئيس الجلسة بالغرفة الجنائية الإبتدائية يتقدمهم كل من الهولنديين “غابرييل إدوين” وشريكه“شارديون جيريغوريو” وصاحب المقهى وشقيقه، وضربت على المتهمين الثلاثة عشر حراسة أمنية جد مشددة نظرا لحساسية الملف والجريمة المرتكبة التي راح ضحيتها نجل مسؤول قضائي.

وتعود تفاصيل هذه الجريمة المروعة إلى أواخر شهر نونبر من السنة الماضية، حينما قام شخصين ملثمين على متن دراجة نارية سوداء اللون من نوع "تيماكس" بإطلاق النار من مسدس كان بحوزتهما على رواد مقهى "لاكريم" وسط مدينة مراكش، ما أدى لوفاة طالب يبلغ من العمر 26 سنة إثر تلقيه لعيار ناري على مستوى الرأس، وإصابة شابة على مستوى البطن وشخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة، وبعد ارتكابهما لعملهما الإجرامي لاذا بالفرار، ليتم توقيفهما ساعات بعد ذلك.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مراكش عاجل استئنافية مراكش تؤجل النظر ملف متابعين جريمة مقهى لاكريم

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