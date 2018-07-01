فيديو يشعل الفيسبوك..شوفو الرجولة والشهامة:سائق طاكسي لقا 10 المليون سنتيم ورجعها لمولاها فالرباط ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء 10 يوليوز، مقطع فيديو مثير، ظهر به سائق أجرة بمدينة الرباط، وهو يؤكد عثوره على مبلغ 10 مليون سنتيم داخل سيارته، وقرر إعادته لصاحبه.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء 10 يوليوز، مقطع فيديو مثير، ظهر به سائق أجرة بمدينة الرباط، وهو يؤكد عثوره على مبلغ 10 مليون سنتيم داخل سيارته، وقرر إعادته لصاحبه.

وأكد سائق سيارة الأجرة على أنه عثر على 10 مليون سنتيم، نسيها زبون داخل السيارة، ما جعله يختار البحث عنه، ليقوم بإعادة المبلغ له، مؤكدا حصوله على مبلغ ألف درهم مقابل هذا العمل الإنساني الذي قام به.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو المثير، حيث عبر الجميع عن إعجابهم الكبير بهذا التصرف الإنساني الذي قام به سائق سيارة الأجرة، واصفين إياه بالإنسان الطيب و"القنوع".

