فريق التجمع الدستوري يصدم بنكيران: ''رئيس الحكومة السابق هو اللي رفع الدعم على المحروقات لتوفير 80 مليار''وها الدليل ﻿

ذكر فريق التجمع الدستوري داخل الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقريراللجنة الاستطلاعية حول المحروقات، أن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، رفع الدعم عن المحروقات، وقام بزيادة بعض الدراهم على

''شوف تيفي''

ذكر فريق التجمع الدستوري داخل الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقريراللجنة الاستطلاعية حول المحروقات، أن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، رفع الدعم عن المحروقات، وقام بزيادة بعض الدراهم على المغاربة، لتوفير 80 مليار لخزينة الدولة.

وقال فريق التجمع الدستوري بمداخلته خلال الجلسة العامة: ''وللتاريخ، ما غاديش ننساو ملي قال بنكيران أنه وفر لخزينة الدولة 80 مليار درهم وباللي زاد على المغاربة غير شي دريهمات باش الدولة ما تبقاش مخنوقة... وباللي الدولة خاصها تكون في وضعية مريحة قبل من المواطن...لأنه إلا عاش النسر كيعيشو ولادو.''

وأوضح فريق التجمع الدستوري أن الفريق، كان من بين أوائل الفرق التي طالبت بمواكبة تحرير المحروقات، سواء من خلال تحديد الأسعار ووضع آليات لحماية المواطن في حال اشتعال السوق الدولية للمحروقات، أو من خلال التفكير في سبل تقوية قدرته الشرائية وضمان حمايته الاجتماعية، مشيرا إلى أن الفريق أكد مسبقا هذه المطالب من خلال مناقشة ما اصطلح عليه البعض ب ''الإصلاح'' والذي لوحت به الحكومة السابقة في نسختها الأولى عندما قامت بإلغاء دعم المقاصة.

وأضاف الفريق المذكور يومه الثلاثاء خلال اجتماع لجنة المحروقات بالبرلمان، بأنه وإيمانا منه بمبادئ العدالة الاجتماعية، فقد دعا الحكومة وجميع الفاعلين إلى الانخراط العاجل في إصلاح ما عرف ب''الإصالح ''، مع التفكير في منظومة معقولة ومستدامة لضبط الأسعار.

وأكد فريق التجمع الدستوري أن تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات، تضمن مجموعة من التوصيات والخلاصات التي تشكل أرضية حقيقية ودراسة فعلية للقيام بإصلاح شامل.

و ساءل الفريق حكومة العثماني، وطالب بتوضيح الحقائق لنواب الأمة وللمواطنين والمواطنات حول مجموعة من المعطيات والآراء، ومن بينها توفير الدولة ل 80 مليار درهم بعد سنتين من رفع الدعم على المحروقات، ووصول عائداتها من الرسوم الضريبة على الاستهلاك والقيمة المضافة إلى 56 مليار درهم، وأيضا بخصوص الضرائب المستخصلة من القطاع والعاملين فيه والتي تجاوز مليار درهم سنويا، مشيرا إلى أن الدولة حصلت من خلال المحروقات على 140 مليار درهم منذ سنتين، بعد إلغاء تدخل صندوق المقاصة في القطاع.



وطالب فريق التجمع الدستوري وزراء حكومة العثماني بالإجابة وبكل شجاعة عن مصداقية تلك التصريحات العشوائية، التي زعمت أن شركات المحروقات حققت أرباحا تصل قيمتها لـ 17 مليار درهم، في الوقت الذي أكد فيه الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن أرباح الـ ''18 شركة'' لم تتجاوز 4 مليار سنويا، تتم إعادة استثمار نسبة مهمة منها وطنيا لتعزيز قدرات التخزين والتوزيع.