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عــاجل.. إدارة مهرجان موازين ترد على تعرض أصالة نصري للابتزاز مقابل مشاركتها في المهرجان العالمي

بتاريــخ : 10 يوليوز 2018 / 11:33 عــاجل.. إدارة مهرجان موازين ترد على تعرض أصالة نصري للابتزاز مقابل مشاركتها في المهرجان العالمي | ثقافة و فنون
عــاجل.. إدارة مهرجان موازين ترد على تعرض أصالة نصري للابتزاز مقابل مشاركتها في المهرجان العالمي
بعد تفجير الفنانة السورية أصالة نصري حقائق مثيرة عن مهرجان موازين و تعرضها للابتزاز، خرج يومه الثلاثاء المسؤول عن البرمجة العربية بالمهرجان محمود المسفر لينفي علمه بالواقعة.

 شـــوف تيفي:

بعد تفجير الفنانة السورية أصالة نصري حقائق مثيرة عن مهرجان موازين و تعرضها للابتزاز، خرج يومه الثلاثاء المسؤول عن البرمجة العربية بالمهرجان محمود المسفر لينفي علمه بالواقعة.

و أكد المسفر من خلال بلاغ توضيحي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه يومه الثلاثاء،،أنه لم تتم برمجة الفنانة أصالة في مهرجان موازين إيقاعات العالم منذ سنة 2015 بما في ذلك دورة2018 مضيفا أن إدارة المهرجان لم تتصل على الإطلاق معها بشأن مشاركتها خلال دورة هذه السنة.

وحول تعرضها لعملية ابتزاز حول مشاركتها هذه السنة في المهرجان أكد المسؤول ،أن الواقعة التي أشارت إليها الفنانة أصالة، لا علم له بها على الإطلاق إلا من خلال التدوينة التي نشرتها.

 ومعلون أن الفنانة أصالة سبق أن شاركت 3 دورات في المهرجان.

 

‫شوف تيفي

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