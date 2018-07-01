خطير..شاب شرمل إمام مسجد وحارس ليلي بمدينة مكناس ﻿

تمكنت عناصر الدائرة العاشرة للشرطة بولاية أمن مكناس، مساء أمس الإثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، يعيش حالة التشرد، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

"شوف تيفي"+" و م ع"



تمكنت عناصر الدائرة العاشرة للشرطة بولاية أمن مكناس، مساء أمس الإثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، يعيش حالة التشرد، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه فيه كان قد دخل في حالة اندفاع قوية بسبب خلاف عرضي مع حارس ليلي، قبل أن يصيب شخصين، أحدهما إمام مسجد قريب من عين المكان، بجروح ورضوض سطحية بواسطة سكين صغير كان بحوزته، وذلك بعدما حاولا التدخل لفض الخلاف.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.



