 خطير..شاب شرمل إمام مسجد وحارس ليلي بمدينة مكناس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عــاجل.. إدارة مهرجان موازين ترد على تعرض أصالة نصري للابتزاز مقابل مشاركتها في المهرجان العالمي | ثقافة و فنون

عــاجل.. إدارة مهرجان موازين ترد على تعرض أصالة نصري للابتزاز مقابل مشاركتها في المهرجان العالمي

خطير..شاب شرمل إمام مسجد وحارس ليلي بمدينة مكناس | حوادث و حقوق

خطير..شاب شرمل إمام مسجد وحارس ليلي بمدينة مكناس

قبل أسابيع من عيد الأضحى..المقاطعة تصل للأضاحي ونشطاء يطلقون حملة خليه يْصَوف | مجتمع

قبل أسابيع من عيد الأضحى..المقاطعة تصل للأضاحي ونشطاء يطلقون حملة ''خليه يْصَوف''

قبل أسابيع من عيد الأضحى..المقاطعة تصل للأضاحي ونشطاء يطلقون حملة خليه يْصَوفق | مجتمع

قبل أسابيع من عيد الأضحى..المقاطعة تصل للأضاحي ونشطاء يطلقون حملة ''خليه يْصَوف''ق

منظمات غير حكومية بأمريكا اللاتينية تندد بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقترفها البوليساريو في تندوف | بوليتيك

منظمات غير حكومية بأمريكا اللاتينية تندد بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقترفها

توقيع اتفاقية بين مجلس النواب والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية | بوليتيك

توقيع اتفاقية بين مجلس النواب والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية

عصابة تنتحل صفة ضباط شرطة تهاجم سيرك بمدينة تيزنيت وتتسبب في كسر خطير لأحد المستخدمين | حوادث و حقوق

عصابة تنتحل صفة ضباط شرطة تهاجم سيرك بمدينة تيزنيت وتتسبب في كسر خطير لأحد المستخدمين

غسيل الأموال بالمغرب يستنفر المصالح الأمنية | بوليتيك

غسيل الأموال بالمغرب يستنفر المصالح الأمنية

طقس جد حار يصل ل 48 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الثلاثاء | مجتمع

طقس جد حار يصل ل 48 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الثلاثاء

المغرب الذي نريد...!

خطير..شاب شرمل إمام مسجد وحارس ليلي بمدينة مكناس

بتاريــخ : 10 يوليوز 2018 / 10:27 خطير..شاب شرمل إمام مسجد وحارس ليلي بمدينة مكناس | حوادث و حقوق
خطير..شاب شرمل إمام مسجد وحارس ليلي بمدينة مكناس
تمكنت عناصر الدائرة العاشرة للشرطة بولاية أمن مكناس، مساء أمس الإثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، يعيش حالة التشرد، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

"شوف تيفي"+" و م ع"

تمكنت عناصر الدائرة العاشرة للشرطة بولاية أمن مكناس، مساء أمس الإثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، يعيش حالة التشرد، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه فيه كان قد دخل في حالة اندفاع قوية بسبب خلاف عرضي مع حارس ليلي، قبل أن يصيب شخصين، أحدهما إمام مسجد قريب من عين المكان، بجروح ورضوض سطحية بواسطة سكين صغير كان بحوزته، وذلك بعدما حاولا التدخل لفض الخلاف.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب ِشوف تيفي مكناس الضرب الحراسة النظرية سكين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عصابة تنتحل صفة ضباط شرطة تهاجم سيرك بمدينة تيزنيت وتتسبب في كسر خطير لأحد المستخدمين | حوادث و حقوق

عصابة تنتحل صفة ضباط شرطة تهاجم سيرك بمدينة تيزنيت وتتسبب في كسر خطير لأحد المستخدمين

بالصورة..هذه هي الأم اللي شرملها ولدها بالبيضاء بسبب الحشيش | حوادث و حقوق

بالصورة..هذه هي ''الأم'' اللي شرملها ولدها بالبيضاء بسبب الحشيش

خطير..سعودي حتاجز فتاتين داخل شقة ببرشد | حوادث و حقوق

خطير..سعودي حتاجز فتاتين داخل شقة ببرشد

عاجل..شاب كيفرض إتاوات على أصحاب المحلات بالبيضاء..حيح وخرب محل تجاري | حوادث و حقوق

عاجل..شاب كيفرض ''إتاوات'' على أصحاب المحلات بالبيضاء..حيح وخرب محل تجاري

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..تفاصيل خطيرة عن الاعتداء الذي تعرض له الشاب بلال المغربي | حصاد اليوم
منذ 1 دقيقة

بالفيديو..تفاصيل خطيرة عن الاعتداء الذي تعرض له الشاب بلال المغربي

حالة نادرة..فتاة بقات فالبطن ديال الأم ديالها 11 شهرا وهاشنو وقع ليها منين كْبرات..للمساعدة | حالة خاصة

حالة نادرة..فتاة بقات فالبطن ديال الأم ديالها 11 شهرا وهاشنو وقع ليها منين كْبرات..للمساعدة

حقائق مثيرة تكشفها لأول مرة عائلة اللاعب الراحل أخميس..خونا مكانش غادي يتعاقد مع الحسيمة ومات حزينا لهذا السبب | بــووز

حقائق مثيرة تكشفها لأول مرة عائلة اللاعب الراحل أخميس..خونا مكانش غادي يتعاقد مع الحسيمة ومات حزينا لهذا السبب

شاهد بعد الجزائر ومصر الإتحاد الياباني يضع هيرفي رونار كأول مرشح لتدريب المنتخب الياباني | قنوات أخرى

شاهد بعد الجزائر ومصر الإتحاد الياباني يضع هيرفي رونار كأول مرشح لتدريب المنتخب الياباني

﻿

آخر المستجدات

عــاجل.. إدارة مهرجان موازين ترد على تعرض أصالة نصري للابتزاز مقابل مشاركتها في المهرجان العالمي | ثقافة و فنون
منذ 46 دقيقة

عــاجل.. إدارة مهرجان موازين ترد على تعرض أصالة نصري للابتزاز مقابل مشاركتها في المهرجان العالمي

خطير..شاب شرمل إمام مسجد وحارس ليلي بمدينة مكناس | حوادث و حقوق

خطير..شاب شرمل إمام مسجد وحارس ليلي بمدينة مكناس

قبل أسابيع من عيد الأضحى..المقاطعة تصل للأضاحي ونشطاء يطلقون حملة خليه يْصَوف | مجتمع

قبل أسابيع من عيد الأضحى..المقاطعة تصل للأضاحي ونشطاء يطلقون حملة ''خليه يْصَوف''

قبل أسابيع من عيد الأضحى..المقاطعة تصل للأضاحي ونشطاء يطلقون حملة خليه يْصَوفق | مجتمع

قبل أسابيع من عيد الأضحى..المقاطعة تصل للأضاحي ونشطاء يطلقون حملة ''خليه يْصَوف''ق

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.