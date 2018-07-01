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قبل أسابيع من عيد الأضحى..المقاطعة تصل للأضاحي ونشطاء يطلقون حملة ''خليه يْصَوف''ق

بتاريــخ : 10 يوليوز 2018 / 10:25 قبل أسابيع من عيد الأضحى..المقاطعة تصل للأضاحي ونشطاء يطلقون حملة خليه يْصَوفق | مجتمع
قبل أسابيع من عيد الأضحى..المقاطعة تصل للأضاحي ونشطاء يطلقون حملة ''خليه يْصَوف''ق
قبل أسابيع من حلول عيد الأضحى، أعلن العديد من النشطاء ''المقاطعون'' إطلاقهم لحملة ''خليه يصوف''، والتي طالبوا من خلالها بوضع أسعار مناسبة للأضاحي وإلا فإن القرار المتخذ سيكون عدم اقتناء الأضحية خلال

"شوف تيفي"

قبل أسابيع من حلول عيد الأضحى، أعلن العديد من النشطاء "المقاطعون" إطلاقهم لحملة "خليه يصوف"، والتي طالبوا من خلالها بوضع أسعار مناسبة للأضاحي وإلا فإن القرار المتخذ سيكون عدم اقتناء الأضحية خلال هذه السنة.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الحملة، حيث تباينت الآراء بخصوصها بين معجب بالفكرة، ومعبر عن استعداده للمشاركة في حال كانت أسعار الأضاحي مرتفعة، وبين رافض الانخراط في هذه الحملة لأن الأمر يتعلق بمناسبة دينية وبسنة واجبة، وبالتالي يستحيل المشاركة في حملة "خليه يصوف".

تجدر الإشارة إلى أن حملة "المقاطعة" والتي أطلقها نشطاء "فيسبوكيون"، انطلقت قبل أسابيع بالمغرب، واستهدفت العديد من المنتجات الخاصة بثلاث شركات معروفة على الصعيد الوطني.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عيد الأضحى الأضاحي فيسبوكيون

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