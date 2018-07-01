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توقيع اتفاقية بين مجلس النواب والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية

بتاريــخ : 10 يوليوز 2018 / 10:15 توقيع اتفاقية بين مجلس النواب والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية | بوليتيك
توقيع اتفاقية بين مجلس النواب والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية
وقع مجلس النواب والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، اتفاقية تعاون وشراكة، ستوفر الإطار القانوني للعمل التوثيقي المشترك بينهما، وخاصة فيما يتعلق بتبادل الوثائق والمعالجة البيلوغرافية، عن طريق

"شوف تيفي"

وقع مجلس النواب والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، اتفاقية تعاون وشراكة، ستوفر الإطار القانوني للعمل التوثيقي المشترك بينهما، وخاصة فيما يتعلق بتبادل الوثائق والمعالجة البيلوغرافية، عن طريق استعمال البرمجيات المدمجة والإستخدام للفهارس الإلكترونية، مع إحداث رابط إلكتروني بين المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، ومكتبة مجلس النواب .

وحسب بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، يومه الثلاثاء 10 يوليوز، فإن هذه الاتفاقية التي جرى توقيعها مؤخرا بمقر المكتبة الوطنية بالرباط، بين نجيب الخدي الكاتب العام لمجلس النواب، وعبد الإله التهاني المدير بالنيابة للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، بحضور مسؤولي وأطر الجانبين، تنص على تطوير تبادل الكتب، بغاية إغناء رصيد مكتبة مجلس النواب والمكتبة الوطنية، وتبادل الخبرات بين أطرهما المختصة في العمل المكتبي، علاوة على التنظيم المشترك لندوات علمية، وتظاهرات ثقافية وفكرية.
كما تسمح الإتفاقية الموقعة بين الطرفين، بمواكبة المكتبة الوطنية لموظفي مكتبة مجلس النواب، في كل ما يخص تقنيات الفهرسة، والوصف البيلوغرافي والرقمنة، والعناية بالتراث الثقافي.

وأكد البلاغ أن هذه الإتفاقية، تتيح تبادل الإصدارات الجديدة بين مجلس النواب والمكتبة الوطنية، في كافة مناحي المعرفة، وخاصة منها الإصدارات المتعلقة بالعلوم القانونية والسياسية والاقتصادية، والتربية والتعليم، مشيرا إلى أن إدارة مجلس النواب، ستزود رفوف المكتبة الوطنية، بإصدارات ومنشورات مجلس النواب والتقارير الصادرة عنه، وكذا المجموعة الكاملة للجريدة الرسمية الخاصة بمداولات مجلس النواب، وذلك في صيغتها الإلكترونية المرقمنة.

وأبرز البلاع أن الإتفاقية نصت كذلك، على تعيين لجنة مشتركة بين إدارة مجلس النواب وإدارة المكتبة الوطنية، تتولى مهمة التنسيق والتتبع، لأجل ضمان حسن تنفيذ برامج التعاون المشترك بين الطرفين.

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