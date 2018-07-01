عصابة تنتحل صفة ضباط شرطة تهاجم سيرك بمدينة تيزنيت وتتسبب في كسر خطير لأحد المستخدمين ﻿

تعرض مستخدم يشتغل بسيرك للألعاب بمدينة تيزنيت ليلة أمس لكسر خطير على مستوى المرفق، وذلك بعدما هجم أربعة أشخاص ينتحلون صفة ضباط الشرطة القضائية سيرك مقام بمدينة تيزنيت وحاولوا الدخول له بالقوة.

شوف تيفي:تيزنيت

تعرض مستخدم يشتغل بسيرك للألعاب بمدينة تيزنيت ليلة أمس لكسر خطير على مستوى المرفق، وذلك بعدما هجم أربعة أشخاص ينتحلون صفة ضباط الشرطة القضائية سيرك مقام بمدينة تيزنيت وحاولوا الدخول له بالقوة.



وحسب مصدر خاص لقناة "شوف تيفي"، فالأشخاص الأربعة كانوا على متن سيارة خفيفة من نوع "فيات باليو" وحاولوا الدخول للسيرك من جهة ساحة الإستقبال بتيزنيت، وبعدما استفسرهم أحد المستخدمين قدموا له أنفسهم على أنهم من الشرطة القضائية في محاولة منهم لترهيبه كي يفسح لهم المجال للدخول، غير أن حيلتهم فشلت، ليقوم أحدهم بإشهار سيف كبير في وجه المستخدم، وتمكنوا من الدخول عبر البوابة الحديدية.

وأضاف ذات المصدر، أن أفراد العصابة بعد دخولهم أحدثوا فوضى عارمة بفضاء الألعاب، واعتدوا على أحد الأشخاص الذي يشتغل بالفضاء، متسببين له في كسر على مستوى المرفق ما استدعى نقله على وجه السرعة للمستشفى الإقليمي الحسن الأول لتلقي العلاجات الضرورية.

وبعدما تبين للمهاجمين الأربعة أن عدد المستخدمين بالسيرك كبير جدا وموازين القوى ليست في صلاحهم، لاذوا بالفرار في اتجاه مدينة أكادير.

هذا، ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت المصالح الأمنية لعين المكان، وقامت بفتح تحقيق دقيق حول حيثيات وملابسات الواقعة وذلك من أجل تحديد هوية المشتبه فيهم، لتوقيفهم وتقديمهم للعدالة.