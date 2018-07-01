غسيل الأموال بالمغرب يستنفر المصالح الأمنية ﻿

حذرت تقارير جديدة توصلت بها المصالح الأمنية المختصة من شبكات غسيل الأموال، وخصوصا شبكات الاتجار بالمخدرات، التي تعمل على توظيف أموالها في مشاريع من أجل تبييضها.

"شوف تيفي"

حذرت تقارير جديدة توصلت بها المصالح الأمنية المختصة من شبكات غسيل الأموال، وخصوصا شبكات الاتجار بالمخدرات، التي تعمل على توظيف أموالها في مشاريع من أجل تبييضها.

وحسب ما ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر اليوم الثلاثاء فقد تزامنت التقارير مع تحقيقات تباشرها عناصر الأمن حول مشتبه فيهم متورطين في غسيل وتبييض أموال المخدرات بشتى أنواعها في مدن الشمال.

ورغم التقارير، تضيف اليومية، والتي تشير إلى شبكات تبييض الأموال بالمغرب، إلا أنه تم تحسين تصنيف المغرب في اللوائح المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي والمتعلقة بالأنظمة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال، مشيرة إلى أن آخر التحقيقات التي فتحتها مصالح الأمن بخصوص شبكات تبييض الأموال بمراكش، كانت بعد استدعاء أصحاب مشاريع وعقارات تبين أن لهم علاقة بشبكات دولية لتهريب المخدرات.