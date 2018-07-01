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طقس جد حار يصل ل 48 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الثلاثاء

بتاريــخ : 10 يوليوز 2018 / 08:29 طقس جد حار يصل ل 48 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الثلاثاء | مجتمع
طقس جد حار يصل ل 48 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الثلاثاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس عامة حارا إلى محليا جد حار بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، وداخل الأقاليم الجنوبية، وحار بسوس وجنوب المنطقة الشرقية.

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس عامة حارا إلى محليا جد حار بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، وداخل الأقاليم الجنوبية، وحار بسوس وجنوب المنطقة الشرقية.

ومن المرتقب أن تكون السماء غائمة بسحب منخفضة كثيفة على الساحل المتوسطي وبعض المناطق للسواحل المحيطية الشمالية والوسطى، مع تكون ضباب، هذا فضلا عن تمركز سحب ركامية مصحوبة برعد وقطرات مطرية محلية خلال الظهيرة فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والسفوح والجنوب الشرقي. عدا ذلك، ستكون قليلة السحب أو صحوة بباقي المناطق الأخرى.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي على العموم، هذا مع هبوب زوابع رملية كثيفة نوعا ما بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين و28 و33 درجة بالجنوب الشرقي، وشرق الأقاليم الصحراوية وستكون ما بين 22 و26 درجة بسوس والجنوب الشرقي وما بين 17 إلى 22 درجة في باقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 44 و48 درجة بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و32 درجة بالمرتفعات وقرب السواحل، وما بين 36 إلى 42 درجة في باقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة وآسفي، وهائج إلى قوي الهيجان ما بين بوجدور والكويرة، وهائج في باقي المناطق الساحلية.

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المغرب شوف تيفي طقس حار حالة البحر الكويرة الجنوب

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