 بالفيديو..عائلة فقيرة في الصخيرات تناشد الملك لحمايتها من الطرد والتشرد ﻿
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بالفيديو..عائلة فقيرة في الصخيرات تناشد الملك لحمايتها من الطرد والتشرد

بتاريــخ : 10 يوليوز 2018 / 02:33 بالفيديو..عائلة فقيرة في الصخيرات تناشد الملك لحمايتها من الطرد والتشرد | مجتمع
بالفيديو..عائلة فقيرة في الصخيرات تناشد الملك لحمايتها من الطرد والتشرد
تعرضت عائلة مكونة من 20 فردا، تقطن بضيعة فلاحية ضواحي مدينة الصخيرات، إلى صدور قرار بالطرد من (البراكة) التي تقيها من الحر والبرد، جراء تحويل الضيعة إلى تجزئة سكنية.

شوف تيفي+ بالفيديو

تعرضت عائلة مكونة من 20 فردا، تقطن بضيعة فلاحية ضواحي مدينة الصخيرات، إلى صدور قرار بالطرد من (البراكة) التي تقيها من الحر والبرد، جراء تحويل الضيعة إلى تجزئة سكنية.

كاميرا ''شوف تيفي'' انتقلت إلى عين المكان، لنقل صوت العائلة التي كانت تشتغل بالضيعة وصورة ''الحكرة'' التي تعانيها. حيث أن العائلة تقوم بإنجاز كل المهام المرتبطة بالضيعة لمدة 35 سنة، من حراسة وفلاحة ورعي للأغنام وإشراف على الآبار..

خبر تشييد البنايات والعمارات وتهييء تجزئة سكنية بالمنطقة نواحي الصخيرات، وتطويق مكان (البراكة) برجال السلطة، لتطبيق حكم الإفراغ، حل كالصاعقة على عائلة تعاني الفقر والعوز ولا تمتلك موارد مالية أخرى للبحث عن سكن يحترم إنسانيتهم ويلملم شمل العائلة المكونة من عشرين فردا مهددين بالطرد والتشرد إثر انسداد أبواب الرحمة أمام هذه العائلة، اضطرت الأم المشتكية إلى أن تناشد الملك للتدخل لإيقاف هذا القرار، وإيجاد حل يضمن كرامتهم إزاء هذا الوضع الذي لا يمت للإنسانية بصلة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الصخيرات السخرةعائلة فقيرة الملك تناشد للتدخل الطرد التشرد

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