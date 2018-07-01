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إحداث 87 مؤسسة تعليمية جديدة برسم الموسم الدراسي المقبل وتوظيف 20 ألف أستاذ بـ ''الكونطرا''

بتاريــخ : 10 يوليوز 2018 / 02:22 إحداث 87 مؤسسة تعليمية جديدة برسم الموسم الدراسي المقبل وتوظيف 20 ألف أستاذ بـ الكونطرا | مجتمع
إحداث 87 مؤسسة تعليمية جديدة برسم الموسم الدراسي المقبل وتوظيف 20 ألف أستاذ بـ ''الكونطرا''
أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اليوم الاثنين بالرباط، أن الموسم الدراسي المقبل 2018 - 2019 من المتوقع أن يعرف إحداث 87 مؤسسة تعليمية جديدة

''شوف تيفي''+و م ع''

أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اليوم الاثنين بالرباط، أن الموسم الدراسي المقبل 2018 - 2019 من المتوقع أن يعرف إحداث 87 مؤسسة تعليمية جديدة بالأسلاك التعليمية الثلاث، 37 منها بالوسط القروي.

وأوضح أمزازي، في معرض رده على سؤال شفوي حول ''الاستعدادات المتخذة لإنجاح الدخول المدرسي المقبل'' تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن هذه المؤسسات تتوزع، حسب الأسلاك التعليمية إلى 38 مؤسسة بالنسبة للسلك الابتدائي (14 منها بالوسط القروي)، مع اعتماد 10 مدارس ابتدائية جماعاتية جديدة، و29 مؤسسة بالنسبة للسلك الثانوي الإعدادي (15 بالوسط القروي)، وكذا 20 مؤسسة بالثانوي التأهيلي (ثمان منها بالوسط القروي).

وأكد أمزازي أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الضرورية لإنجاح الدخول المدرسي المقبل وضمان انطلاق كل العمليات في موعدها المحدد، مسجلا أن التدابير شملت على الخصوص، إعداد خريطة مدرسية أولية للدخول المدرسي 2018 - 2019، مكنت من تحديد الحاجيات وفق معايير تحد من الاكتظاظ والأقسام المشتركة، وانطلاق عملية التسجيلات الجديدة بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي برسم الموسم الدراسي المقبل، بجميع المدارس الابتدائية ابتداء من أبريل الماضي وإلى غاية 16 يونيو المنصرم كآخر أجل، فضلا عن مواصلة تأهيل المؤسسات التعليمية، وتوسيع العرض التربوي.

كما تم توظيف، يضيف الوزير، 20 ألف من الأساتذة بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تم تكوينهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مشيرا إلى أنه سيتم تعيينهم قبل الدخول المدرسي المقبل.

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المغرب شوف تيفي أساتذة مؤسسات تعليمية التربية والتكوين الدخول المدرسي

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