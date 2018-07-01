تيزنيت تستعد لإستقبال ألمع نجوم الغناء المغربي بمهرجان تيميزار الفضة في نسخته التاسعة ﻿

تستعد مدينة تيزنيت لاحتضان النسخة التاسعة من مهرجان الفضة الذي تنظمه جمعية تيميزار للفضة، بشراكة مع وزارة الداخلية و وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وجهة سوس ماسة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تستعد مدينة تيزنيت لاحتضان النسخة التاسعة من مهرجان الفضة الذي تنظمه جمعية تيميزار للفضة، بشراكة مع وزارة الداخلية و وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وجهة سوس ماسة والمجلسين الجماعي والإقليمي لتيزنيت وغرفة الصناعة التقليدية بالجهة، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 19 إلى غاية 23 يوليوز 2018 .

وحسب بلاغ للمنظمين توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فالمهرجان يسعى إلى إبراز جوانب من الهوية الثقافية والتراثية لمدينة تيزنيت المتمثلة في الصياغة الفضية ،و تثمين الموروث المادي المنقول الذي أضحى رمزا وتراثا حضاريا ورافدا تنمويا، يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للمدينة، ويؤكد مكانتها على الصعيد الوطني والدولي كحاضنة لهذا التراث.

وأكد ذات البلاغ أن الجلسة الإفتتاحية للمهرجان ستشهد توقيع اتفاقية شراكة مع جمعية ''نيدمار'' للتنمية والثقافة بشخونهوفن بهولندا ، والتي تهدف إلى خلق جسور التعاون والتبادل الحرفي والمهني في مجال الصناعة التقليدية بين الجمعيتين.

وفي إطار اتفاقية التعاون والشراكة المبرمة بين جماعة تيزنيت والتجمع الحضري لمدن ''سانت أومير''ستحتضن دار الثقافة محمد خير الدين حفلا موسيقيا في فن ''الجاز'' من أداء الفنان الفرنسي Pierre Durand في الحفل ما قبل الافتتاح لمهرجان تيميزار للفضة ''Le Before'' ،وذلك يوم الاربعاء 18 يوليوز 2018.

ونتيجة للشراكة الناجحة المبرمة بين الجمعية وغرفة الصناعة التقليدية بجهة سوس ماسة، ستستقبل ساحة المشور المعرض الكبير للفضة والذي يعرف مشاركة أزيد من 50 عارضا من المحليين والوطنيين والدوليين (إيطاليا، هولندا، النيجر، مصر، الجزائر ، تونس ...)، حيث ستشمل أروقة المعرض إلى جانب متحف للمنتوجات الفضية، ورشات للتعريف بتقنيات الصياغة الفضية.

وأوضحت الجمعية المنظمة أنه على هامش المهرجان، سيتم تنظيم معرض للمنتوجات المحلية والصناعة التقليدية بساحة حديقة الأمير مولاي عبد الله يضم 50 رواقا مخصصة لمعروضات خزفية ، زرابي، ومصنوعات جلدية، وسيعرف افتتاح المعرض كالعادة رفع الستار على مفاجأة هذه الدورة، وذلك بتقديم آخر ما أبدعته أنامل الصائغ التقليدي المحلي لزوار المعرض.

وسيشهد هذا المهرجان إلى جانب معرض الفضة ومعرض المنتوجات المحلية، فقرات وأنشطة موازية تتمثل في : عروض أكاديمية ، ورشات حرفية تبرز البعد الجمالي والإبداعي للمنتوج الفضي والمحلي بالمدينة، و عروض للفروسية والفنون الشعبية ، بالإضافة إلى سهرات فنية يحييها مجموعة من الفنانين المغاربة المرموقين الذين سيتحفون جمهور تيزنيت بأشهر أغانيهم ومن أبرزهم ''دنيا بطمة'' و الشاب يونس ولطيفة رأفت، وعصام كمال، وسعيدة شرف ومجموعة إمازالن... وغيرهم من الفنانين المعروفين محليا ووطنيا.