وزير الصحة يفجرها من قلب البرلمان :أغلبية الأطباء كيرفضو يخدمو فالمستعجلات ﻿

فجر أنس الدكالي وزير الصحة،مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف أن الوزارة تفتح مناصب شغل للأطباء في المستعجلات ولا أحد يتقدم لاجتياز المباريات

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فجر أنس الدكالي وزير الصحة،مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف أن الوزارة تفتح مناصب شغل للأطباء في المستعجلات ولا أحد يتقدم لاجتياز المباريات

وأوضح الدكالي مساء اليوم الإثنين خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، بمجلس لنواب، أن ''لسعات العقارب تخلف 30 ألف إصابة سنويا، والوزراة تقوم بمجهودات كبيرة للحد من الوفيات، وأضاف ''أنه خلال السنوات الأربع الماضية، تراجع عدد ضحايا لسعات العقارب بنسبة 20 بالمائة''.

وأفاد الوزير بأنه خلال العام الماضي، تم ''تسجيل 51 حالة وفاة، مشددا على أن ''مستويات التكفل تكون في غرف الإنعاش أساسا''، كما دعا الوزير إلى ''خلق شراكة مع القطاع الخاص لتجاوز الهفوات التي يعرفها القطاع الصحي''.

وأضاف الوزير، أنه ''توجد تعليمات دقيقة لطريقة استعمال الأمصال، ليس أي شخص يمكن له استعمالها'' كما أكد الدكالي أن مشروع مع القطاع الخاص لتصنيع الأمصال والأدوية، وأن الوزارة تدعم معهد باستور بشراكة مع وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى توفير 10 ألاف سرير مخصصة لأربع مستشفيات جامعية.

بالمقابل طالب برلماني خلال تعقيبهم على جواب الوزير، بتوفير وحدات صحية متنقلة بإقليم ميدلت في فصل الصيف، كالتي يتم إحداثها بالشواطئ. خاصة أن هناك مسافة تتجاوز 6 ساعات للوصول لأقرب مركز صحي.

وقال أحد البرلمانين، إن هناك جماعات قروية تعرف إصابة 5 أشخاص على الأقل يوميا بلسعات العقارب. وأضاف برلماني آخر أن المركز الصحي بحي التشارك بالدار البيضاء لا يتوفرعلى طبيب جراح واحد.