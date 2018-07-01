أسلحة أمريكا الثقيلة تدخل الدار البيضاء ﻿

بدأت صفقات الجنرال الوراق السرية مع عدد من الدول الأجنبية، وعلى الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية، تظهر بشكل رسمي، إذ بعد دفعات دبابات ''الأبرامز'' التي دخلت عبر ميناء الدارالبيضاء، ومنه إلى منطقة

''شوف تيفي'':

بدأت صفقات الجنرال الوراق السرية مع عدد من الدول الأجنبية، وعلى الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية، تظهر بشكل رسمي، إذ بعد دفعات دبابات ''الأبرامز'' التي دخلت عبر ميناء الدارالبيضاء، ومنه إلى منطقة النواصر، ظهرت أسلحة ثقيلة وصلت إلى الجيش المغربي، كمدرعات ''فاب'' التي دخلت عبر مدينة الدارالبيضاء في سرية تامة ونقلت إلى منطقة خاصة بالنواصر بخفر من القوات المسلحة الملكية.

وحسب ما أوردته يومية ''المساء'' في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فإن الجيش المغربي سيحصل على ترسانة جديدة من الطائرات الأمريكية والأسلحة الخاصة بها، خاصة صواريخ ''جو جو''، بعد أن جرى التوصل بالدفعة الكاملة لكل من دبابات ''الأبرامز'' والمدرعات التي وصلت عبر دفعات إلى ميناء الدارالبيضاء، آخرها دفعة وصلت، أول أمس السبت، في انتظار وصول صواريخ متقدمة تركب على مقاتلات ''إف 16''، وهي الصفقة التي أشرف عليها الجنرال الوراق، بعد أن زار وفد رسمي الولايات المتحدة الأمريكية واطلع على مصنع لإنتاج الأسلحة الثقيلة بولاية أريزونا.

وقال مصدر لليومية، إن الأسلحة الثقيلة التي وصلت إلى ميناء البيضاء وسط استنفار كبير للجيش وعدد من الأجهزة، جرى التفاوض عليها، في أبريل الماضي، أثناء زيارة المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والجنرال عبد الفتاح الوراق، إلى جانب وفد هام من المسؤولين الكبار، للولايات المتحدة.