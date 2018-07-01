فيديو خطير...مراهقون بإنزكان يخاطرون بحياتهم ويقومون بحركات مثيرة فوق حافلة للنقل الحضري ﻿

تداول مجموعة من النشطاء الفيسبوكيون شريط فيديو جد خطير يظهر مجموعة من الأطفال والمراهقين يمتطون ظهر حافلة تابعة لإحدى الشركات المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بمدينة أكادير الكبير.

شوف تيفي:أحمد الهلالي



تداول مجموعة من النشطاء الفيسبوكيون شريط فيديو جد خطير يظهر مجموعة من الأطفال والمراهقين يمتطون ظهر حافلة تابعة لإحدى الشركات المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بمدينة أكادير الكبير.

وحسب متداولي الفيديو فهؤلاء المجازفون بحياتهم ينحدرون من حي ''تراست'' بإنزكان، والذين يقومون بالمشي بطريقة جد خطيرة فوق الحافلة وهي تشق طريقها ويرددون أغاني تشجيعية غير مبالين بخطورة ما يقدمون عليه.

وتفاعل الآف المغاربة مع هذا الفيديو، مستنكرين بشدة هذه الأفعال الصبيانية والطائشة التي قد تعصف بأرواح هؤلاء المراهقين ومستغربين في الآن نفسه من سائق الحافلة الذي لم يبادر إلى وقف الحافلة وإنزال هؤلاء من سطحها حماية لأرواحهم.

يشار أن الحي الذي شهد هذا الحادث يعيش على وقع انتشار مجموعة من الظواهر الشادة والبغيظة التي يقودها شباب منحرف، حولت حياة قاطني هذه المنطقة ''تراست'' لجحيم لا يطاق بفعل الكثافة السكنية الكبيرة التي يعرفها بفعل استقرار مجموعة من الأسر القادمة من القرى النائية له .