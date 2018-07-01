الإطاحة بتاجر''حشيش'' بالبيضاء ﻿

تمكنت عناصر الدائرة الأمنية بالبرنوصي زناتة بالبيضاء، يومه الاثنين 9 يوليوز، من إيقاف تاجر مخدرات، وبحوزته كمية مهمة من مخدر ''الحشيش'' المعدة للبيع.

''شوف تيفي'':

تمكنت عناصر الدائرة الأمنية بالبرنوصي زناتة بالبيضاء، يومه الاثنين 9 يوليوز، من إيقاف تاجر مخدرات، وبحوزته كمية مهمة من مخدر ''الحشيش'' المعدة للبيع.

وحسب مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' فإن رئيس الدائرة الأمنية الثانية، وفور توصله بإخبارية بخصوص توصل الموقوف بكمية مهمة من مخدر ''الحشيش''، ليأمر عناصر الأمن بالترصد له، حيث تم إيقافه بعد مداهمة منزله، وحجزت لديه 3 كيلوغرامات من مخدر ''الحشيش''.

وأكد المصدر ذاته أن الموقوف تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه بإشراف من النيابة العامة.