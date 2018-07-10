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بالصورة..هذه هي ''الأم'' اللي شرملها ولدها بالبيضاء بسبب الحشيش

بتاريــخ : 10 يوليوز 2018 / 00:36 بالصورة..هذه هي الأم اللي شرملها ولدها بالبيضاء بسبب الحشيش | حوادث و حقوق
بالصورة..هذه هي ''الأم'' اللي شرملها ولدها بالبيضاء بسبب الحشيش
التقطت كاميرا ''شوف تيفي'' صورة للسيدة التي سقطت مساء يوم أمس الاثنين 9 يوليوز، ضحية جريمة بشعة، بطلها ابنها ''العاق'' والذي أقدم على توجيه طعنات لها على مستوى الرأس داخل منزل الأسرة بحي اسباتة

''شوف تيفي''

التقطت كاميرا ''شوف تيفي'' صورة للسيدة التي سقطت مساء يوم أمس الاثنين 9 يوليوز، ضحية جريمة بشعة، بطلها ابنها ''العاق'' والذي أقدم على توجيه طعنات لها على مستوى الرأس داخل منزل الأسرة بحي اسباتة بالبيضاء، بسبب رغبته في اقتناء مخدر ''الحشيش''.

وأوضح مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' أن المصالح الأمنية ومباشرة بعد توصلها بإخبارية في الموضوع، تمكنت من إيقاف الشاب الذي تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

وأشار ذات المصدر إلى أن الضحية ما تزال بالمستشفى الجامعي ابن رشد لتلقي العلاجات الضرورية، نظرا لخطورة الإصابة التي تعرضت لها على مستوى الرأس.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المستشفى الجامعي ابن رشد المصالح الأمنية الحراسة النظرية

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