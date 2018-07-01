بعد الفضيحة..وزير الصحة يدافع عن العاملين بالمستعجلات ويتنقد بشدة التصرفات التي يقوم بها بعض المرافقين للمرضى ﻿

أكد أنس الدكالي أن أقسام المستعجلات بالمغرب يتوافد عليها أكثر من ستة ملايين شخص من مختلف الأعمار والمناطق سنويا، وشدد على أنها تقدم نصف خدمات المستشفى العمومي بعشرة بالمائة من موارده البشرية فقط

''شوف تيفي''

أكد أنس الدكالي أن أقسام المستعجلات بالمغرب يتوافد عليها أكثر من ستة ملايين شخص من مختلف الأعمار والمناطق سنويا، وشدد على أنها تقدم نصف خدمات المستشفى العمومي بعشرة بالمائة من موارده البشرية فقط (10%).

وأوضح الدكالي في إجابته عن سؤال شفوي مقدم من نائب عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة خلال مجلس النواب، يومه الاثنين، أن معظم الدراسات الدولية الجادة، تقول بأن نسبة الحالات المستعجلة بالدول تتراوح ما بين 5 و15 بالمائة من مجموع المتوافدين على المستشفيات وقد تنحسر إلى 3 بالمائة أحيانا.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الصحة، قامت بخلق 15 مصلحة للمستعجلات المتنقلة والإنعاش SMUR على مستوى مختلف جهات المملكة من أجل التكفل العاجل بالمرضى والحوامل وكذا ضحايا حوادث السير ونقلهم الى المستشفيات المرجعية لتلقي العلاجات الضرورية.

وكشف الدكالي أن أقسام مستعجلات تستقبل يوميا ما يفوق 400 مريض، وقد يصل الرقم إلى ما فوق 700 مريض صيفا خصوصا بالمراكز الاستشفائية الجامعية وبالمستشفيات الجهوية وهو ما يخلق حالات من الضغط المتواصل على المهنيين العاملين بهذه الأقسام.

وشدد الوزير على أن الضغط الممارس على المصالح الاستعجالية يتسبب في ظهور تصرفات وسلوكيات من جانب المرضى أو مرتفقيهم تتنافى كليا مع مفهوم العمل الاستعجالي، مشيرا إلى أن هؤلاء لا يقدرون في الغالب العمل الاستعجالي ولا المجهودات التي تقوم بها الإدارة والأطر المشرفة والعاملة بهذه المصالح رغم قلتها، علما أن ظاهرة الانتظار تعرفها كل المصالح الاستعجالية حتى في الدول الأكثر تقدما في العالم بما فيها الأوروبية والأمريكية، مبرزا في الوقت نفسه أن تقييم حالة المريض ((Triage médicalisé هو الذي يعطي أولوية الكشف لهذا المريض أو ذاك و ليس طابور الانتظار و أن منطق عمل أقسام المستعجلات مختلف تمام الاختلاف عن منطق المريض أو مرتفقيه و غالبا ما يختلط لدى المترددين ما هو صحي صرف يخص الحالة بما هو اجتماعي أو سوسيو ثقافي أو مطلبي حقوقي و ليست أقسام المستعجلات هي المكان و لا هي المؤهلة لتحقيقه (أشخاص مسنون، أمراض مزمنة، أمراض نفسية خارج إطار المستعجلات، غياب التغطية الطبية الشاملة، حالات يمكن أن تؤخذ بالمراكز الصحية الأولية بكل سهولة و يسر و لا داعي لتواجدها بأقسام المستعجلات، أشخاص يطلبون و يطالبون خلال تواجدهم بأقسام المستعجلات من تلقاء أنفسهم أو لذويهم تشخيصا بأجهزة التقطيع أو بالرنين المغناطيسي أو تحليلات بيو طبية في غياب الاستشارة الطبية للإخصائي، و غير ذلك كثير ...).

جل المترددين على أقسام المستعجلات، يضيف الوزير، هم من الفئات الضعيفة والهشة والفئات الميسورة والمتوسطة تستقطبها العيادات والمصحات الخاصة، ما يتطلب تحفيز الموارد البشرية التي تعمل داخل هذه الأقسام والعمل على الرفع من عددها.

وقال الدكالي ''إن تلبية احتياجات المواطنين من الرعاية الصحية المستعجلة تعد من أولوياتنا وسنحرص على أن تكون موارد نظام الطب الاستعجالي قبل الاستشفائي والاستشفائي في متناول المواطنين والمواطنات في كل الأوقات وموزعة على كافة التراب الوطني. حيث تمت برمجة العديد من الاجراءات الهادفة إلى تنظيم وإعادة هيكلة مسلك المستعجلات الطبية ونخص بالذكر دمج جميع وظائف المستعجلات الطبية بدءا من الحراسة الطبية وانتهاء بخدمات الإنعاش المتخصصة.

وتتلخص أولويات، وزارة الصحة، يضيف الوزير في تنظيم عملية الاستقبال والتوجيه بمصالح المستعجلات، ودعم العرض الصحي للمستعجلات بشبكة واسعة من مستعجلات القرب وصل عددها اليوم إلى 94 وحدة تشمل جل التراب الوطني، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية بأقسام المستعجلات، بالإضافة إلى تدعيم المصالح الاستعجالية بالموارد البشرية، خاصة الأطر شبه الطبية وتأهيل قدراتها المهنية عن طريق التكوين المستمر بما في ذلك من تقنيي الإسعاف، وتأهيل وتجهيز العشرات من أقسام المستعجلات بالتجهيزات البيوطبية الضرورية، وتوفير أربعة مروحيات للنقل الصحي بأربعة جهات كبرى بالمغرب: الشرق مراكش والعيون الساقية الحمراء وطنجة تطوان.

فيما يخص سيارات الإسعاف المجهزة، أكد وزير الصحة أن وزارته قامت منذ سنة 2012 بمجهود كبير واستثنائي من أجل دعم وتحديث أسطول حظيرة سيارات الإسعاف على مستوى كافة التراب الوطني بدون استثناء، حيث ثم اقتناء 437 سيارة إسعاف، 42 منها من صنف ''أ'' مجهزة تجهيزا كاملا، كما سيتم اقتناء سيارات إسعاف أخرى إضافية في الأفق القريب، مشددا على الوزارة تعمل على تعزيز القدرات التكوينية للمهنيين العاملين بمختلف أقسام المستعجلات من أطباء وممرضين وتقنيي النقل الصحي بالتكوينات والتداريب الملائمة في أفق مهنة كاملة لهذه الفئات، واستكمال منظومة المساعدة الطبية المستعجلة، والاهتمام مخطط التعجيل لاستكمال المخطط الوطني للمستعجلات الطبية للمستشفيات الجهوية على الصعيد الوطني.