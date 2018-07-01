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خطير..سعودي حتاجز فتاتين داخل شقة ببرشد

بتاريــخ : 10 يوليوز 2018 / 00:02 خطير..سعودي حتاجز فتاتين داخل شقة ببرشد | حوادث و حقوق
خطير..سعودي حتاجز فتاتين داخل شقة ببرشد
شهدت تجزئة سكنية معروفة بمدينة برشيد، أمس الأحد 8 يوليوز، واقعة مثيرة بطلها ''سعودي''، تورط في احتجاز فتاتين بعد الاعتداء عليهما داخل إحدى الشقق.

''شوف تيفي''

شهدت تجزئة سكنية معروفة بمدينة برشيد، أمس الأحد 8 يوليوز، واقعة مثيرة بطلها ''سعودي''، تورط في احتجاز فتاتين بعد الاعتداء عليهما داخل إحدى الشقق.

وحسب مصادر محلية فإن المصالح الأمنية، توصلت بإخبارية في الموضوع من قاطنين بالتجزئة السكنية، لتتحرك إلى عين المكان، حيث عاينت احتجاز السعودي للفتاتين، مشيرة إلى أن السلطات، حاولت الولوج إلى الشقة، إلا أن هذا السعودي رفض الالتزام ومنع رجال الأمن من القيام بعملهم.

وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية تمكنت من إيقاف السعودي عقب إصابة إحدى الفتاتين بجرح على مستوى الرأس والوجه، مبرزة أن المصالح الأمنية وبعد إيقاف الخليجي والفتاتين، حققت معهم، حيث أكد الموقوف ارتباطه عرفيا بإحدى الفتاتين.

‫شوف تيفي

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