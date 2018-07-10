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عاجل..شاب كيفرض ''إتاوات'' على أصحاب المحلات بالبيضاء..حيح وخرب محل تجاري

بتاريــخ : 10 يوليوز 2018 / 00:06 عاجل..شاب كيفرض إتاوات على أصحاب المحلات بالبيضاء..حيح وخرب محل تجاري | حوادث و حقوق
عاجل..شاب كيفرض ''إتاوات'' على أصحاب المحلات بالبيضاء..حيح وخرب محل تجاري
نقلت المصالح الأمنية قبل قليل من يومه الاثنين 9 يونيو، شابا إلى مستشفى المنصور بالبرنوصي بالبيضاء، لتلقي العلاجات الضرورية قبل التحقيق معه، بسبب إثارته للفوضى وتخريبه لمحل خاص ببيع الدواجن.

''شوف تيفي''

نقلت المصالح الأمنية قبل قليل من يومه الاثنين 9 يونيو، شابا إلى مستشفى المنصور بالبرنوصي بالبيضاء، لتلقي العلاجات الضرورية قبل التحقيق معه، بسبب إثارته للفوضى وتخريبه لمحل خاص ببيع الدواجن.

وحسب مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' فإن الأمر يتعلق بشخص يفرض ''إتاوات'' على الباعة المتجولين وأصحاب المحلات التجارية، طالب صاحب محل لبيع الدواجن بمنحه ورقة مالية من فئة ''100 درهم''، وهو ما رفضه صاحب المحل، ليقوم الشاب بتخريب واجهة المحل، قبل أن يتعمد على إداء نفسه.

وأبرز ذات المصدر أن المصالح الأمنية وفور وقوع الحادث، حلت بعين المكان، وعاينت حجم الخسائر المادية التي تسبب فيها هذا الشخص.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي البرنوصي البيضاء المحلات التجارية الدواجن

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