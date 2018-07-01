بالأرقام والتفاصيل..ها شحال من واحد كيموت فالمغرب بسبب لسعات العقارب والأفاعي ﻿

أكد أنس الدكالي وزير الصحة أن وزارة الصحة ومن خلال المركز المغربي لمحاربة التسمم بذلت مجهودات كبيرة في أجل مكـافـحـة لـسعـات الـعـقـارب، ساهمت فـي الإحاطة بـهـذا الـمـشـكـل بـعـمـق والـسيـطرة

"شوف تيفي"

أكد أنس الدكالي وزير الصحة أن وزارة الصحة ومن خلال المركز المغربي لمحاربة التسمم بذلت مجهودات كبيرة في أجل مكـافـحـة لـسعـات الـعـقـارب، ساهمت فـي الإحاطة بـهـذا الـمـشـكـل بـعـمـق والـسيـطرة علـى وبـائـه وكـذا في تـخـفـيـض الـوفـيـات بـشـكـل مـلـحوظ، حيث انتقل عدد حالات الوفيات من 65 حالة وفاة سنة 2013 إلى 51 حالة وفاة سنة 2017.

وذكر وزير الصحة في رده على السؤال الموجه له من نائب عن فريق التجمع الدستوري خلال جلسة مجلس النواب يومه الاثنين، أن الساكنة المغربية خاصة منها القروية التي تعيش في المناطق الوسطى لا زالت تعاني من لسعـات العقـارب ولدغات الأفاعي، حيث يسجل المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية حوالي 30 ألف حالة بلسعة العقارب سنويا، مشيرا إلى أن الوزارة أولت اهتماما خاصا لهاته الاشكالية، فمند إنشاء المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية سنة 1989، لجأت الوزارة إلى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة لسعـات العقـارب، معتمدة بذلك على الأبحاث العلمية الوثيقة والملائمة للواقع المغربي، من أجل تفادي الوفيات خاصة في صفوف الأطفال الذين يعتبرون أكثر عرضة.



وكشف "الدكالي" أن الأطباء الـمـمـارسـون و الـخـبـراء فـي هـذا الـمجـال، قاموا بـتـحـسـيـن و تحيين الدليل الـمـتـعـلـق بالتكفل العلاجي للمرضى وكذا الرسم التوضيحي الخاص بهذا التكفل، الذي يتم اتـبـاعـه في مـخـتـلـف المراكز الـصـحـيـة قـصـد تـوجـيـه الأطر الطبية و الشـبـه الطـبـية، فـيـمـا يـتـعـلـق بـالـتـمـيـيـز بـيـن الـلـسـعـة والـلـدغـة والـتـسـمـم وكـذا بـخـصـوص الـتـكـفـل بـالـمـريـض داخـل مـصـلـحـة الإنـعـاش وفـق تـعـلـيـمـات دقـيـقـة حـول اسـتـعـمـال الـمـجـمـوعـة الـتـركـيـبـيـة لـلأدويـة (Kit) الـخـاصـة بـالـتـكـفـل.

وأبرز الوزير أن التعرف على الـمـرضـى المصابين بالتسمم في أقرب وقت ممكن، يكون إثر ظهور عـلامـات تـنــبـئ بـتـطـور الحالة فـي اتـجـاه الـخـطـورة، ومــن خــلال فـرز الـمـرضـى حسب الرسم التوضيحي حيث يـمـكـن هـذا الـفــرز من تـقليـص مـدة وصـول الـمـرضى الـمـصـابـيـن بـالـتـسـمـم إلــى الـمـسـتـشـفـيــات وكــذا تــفــادي اكتظاظ الـمـسـتـعـجـلات بـالـمـرضـى غـيـر الـمـصـابـيـن بـالـتـسـمـم، ويتم تحديد مسار توجيه الـمـريـض حسب مستوى المؤسسات الصحية الملائمة في كل جهة.

وأضاف الدكالي أن المعطيات الـمـرضـيـة، الـسـريـريـة والـعـلاجـيـة العلمية المتوفرة فـي الـسـنـوات الأخـيـرة، تعتبر دليلا واضحا على تقنين منهجية الـتـكـفـل بـالـمـريـض الـمـصـاب بـالـتـسـمـم الـنـاتـج عـن لـسـعـة الـعـقـرب أو لـدغـة الأفـعـى، ومن أجل تطبيق هذه المنهجية فإن الوزارة، عملت على توفير طـبـيـب الإنـعـاش أو طـبـيـب الأطـفـال، أو طـبـيـب عـام مـكـون لـهـذا الـغـرض في جـمـيـع الـجـهـات الـتـي تـعـرف وفـيـات كثيرة، كما تتم تـقـويـة بـرنـامـج الـحـراسـة فـي الـفـتـرة مـا بـيـن مـاي وشـتـنـبـر نظرا لارتفاع عدد الإصابات في هذه المدة، بالإضافة إلى وجود أجـهـزة قـيـاس الـمـسـتـقـرات الـحـيـويـة لـلـجـسـم (جـهـاز قـيـاس الـحـرارة، الـسـمـاعـة الـطـبـيـة وجـهـاز قـيـاس الـضـغـط.) بـالإضـافـة إلـى مـعـدات الإنـعـاش (جـهـاز الأوكـسـجـيـن، جـهـاز الـتـنـفـس الاصـطـنـاعـي وجـهـاز أخـذ الـدم الـوريـدي..).

وأبرز الوزير أن توزيـع الأدويـة الـضـروريـة والأجـهـزة الـطـبـيـة الأسـاسـيـة لـلـتـكـفـل الـطـبـي بـحـالات الـتـسـمـم الـنـاتـجـة عـن لسعة الـعـقـرب ولدغات الأفاعي من طرف الـمـركـز الـمـغـربـي لـمـحـاربـة الـتـسـمـم ولـلـيـقـظـة الـدوائـيـة ، يكون من خلال أمصال بالنسبة للدغات الأفاعي عـلـى مـسـتـوى الـمـصـالـح الـمـرجـعـيـة الخاصة بهذا النوع من الـتـكـفـل العلاجي، مشيرا إلى أن وزارة الصحة، عملت على اقتناء الأمصال رغم محدودية العرض في الأسواق العالمية حماية لصحة المواطنين حيث تم تزويد مختلف المناطق حسب الحاجيات ودرجة الخطورة بالعدد الكافي من المصل.

وبالنسبة لـلـسـعـة الـعـقـرب، يضيف الوزير فقد تم اعتماد مـجـمـوعـة تـركـيـبـيـة لـلأدويـة لا تـشـمـل الـعـلاج بـالـمـصـل الـمـضـاد لـهذه اللـسـعـة، لأنه لـم يـعـد معمولا به بالمغرب منذ سنة 2000 بحكم عـدم فـعـالـيـتـه وتسببه في أعراض جانبية.