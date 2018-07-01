عاجل..مسخوط الوالدين ضرب ''مــو'' بجنوية بحي شعبي بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سيارة إسعاف، نقلت سيدة قبل قليل من يومه الاثنين 9 يوليوز 2018، إلى مستعجلات المستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، لتلقي الاسعافات الضرورية، نتيجة إصابتها بجرح بليغ على

''شوف تيفي'':

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سيارة إسعاف، نقلت سيدة قبل قليل من يومه الاثنين 9 يوليوز 2018، إلى مستعجلات المستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، لتلقي الاسعافات الضرورية، نتيجة إصابتها بجرح بليغ على مستوى الرأس، عقب تلقيها لطعنة وجهها لها ابنها داخل منزل الأسرة.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بشخص مدمن على المخدرات، وجه لوالدته طعنة على مستوى الرأس بواسطة سلاح أبيض، داخل منزل الأسرة المتواجد بشارع واد الذهب بحي سباتة، نتيجة وقوع خلاف بينهما.

وأكد المصدر ذاته أن المعني بالأمر ومباشرة بعد الواقعة، غادر منزل الأسرة إلى وجهة غير معلومة.