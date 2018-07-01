نقابة .. قرار الزيادة في التعويضات العائلية قرار إقصائي وأحادي الجانب وحكومة العثماني تتحمل مسؤولية المواجهة المباشرة بين الدولة والشارع ﻿

عقب إعلان حكومة سعد الدين العثماني، قبل أيام، عزمها الزيادة في التعويضات العائلية التي كانت قد اقترحتها رغم عدم التوصل إلى اتفاق مع النقابات، أثار هذا القرار ردود فعل غاضبة من جانب مركزيات نقابية

شوف تيفي:جمال الديابي

عقب إعلان حكومة سعد الدين العثماني، قبل أيام، عزمها الزيادة في التعويضات العائلية التي كانت قد اقترحتها رغم عدم التوصل إلى اتفاق مع النقابات، أثار هذا القرار ردود فعل غاضبة من جانب مركزيات نقابية اعتبرت أن الأمر يتعلق بقرارات أحادية الجانب لا يمكن قبولها أن مثل هذه القرارات تبخس العمل النقابي وتحتقره.

حيث أكد علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح هاتفي لـ"شوف تيفي" اليوم الاثنين 9 يوليوز، "أن هذا الأمر العجيب يؤكد للرأي العام الوطني والدولي كذلك، وخاصة منظمة العمل الدولية، أننا أمام حكومة لا تؤمن بالحوار الاجتماعي، وتسعى جاهدة إلى تدمير العمل النقابي في المغرب، كما سعت قبل ذلك مع رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران إلى تدمير المشهد السياسي المغربي من خلال خطاب شعبوي، وتدمير لكل ما هو مؤسساتي".

أضاف ذات المتحدث " أن خطاب الحكومة وإجراءتها وقراراتها التي تتخذها حكومة سعد الدين العثماني اليوم، هي المسؤولة عن ما يقع من تدمير لا للأحزاب السياسية الديمقراطية بل حتى للمركزيات النقابية من خلال تبخيسها وتهميشها وجعلها تظهر بأنها عاجزة وليست قادرة على تحقيق مطالب الطبقة العاملة المغربية".

كما أكد الكاتب العام للنقابة ان "تمرير هذا القرار "التعويضات العائلية" بغض النظر عن رفض النقابات أو قبولها لبعض النقط التي كانت محط نقاش و(مفاوضات) بين الحكومة والمركزيات النقابية ولكن بعيدا عن الباطرونا، هو قرار أحادي الجانب، لم يحترم أبسط أبجديات الحوار الاجتماعي" وأضاف، " لأن الحوار الاجتماعي كما هو متعارف عليه دوليا يجب أن يكون ثلاثيا، وهذه أول حكومة أصبح فيها الحوار ثنائيا بين المركزيات النقابية والحكومة، وكل نقابة على حدة".

وأشار علي لطفي:" لقد جرت العادة أن الحوار الاجتماعي الذي يكون بالفعل مؤسساتيا، يجب أن يضم جميع المركزيات النقابية الجادة وكذلك الباطرونا،على طاولة المفاوضات لمناقشة الملفات ذات طبيعة أولوية كامكانيات الزيادة في الاجور أو الزيادة في الأجور، فحكومة سعد الدين العثماني تواصل نفس المخطط والمسلسل الذي انتهجته حكومة بنكيران، لتبخيس الحوار الاجتماعي، واستخفاف واحتقار المركزيات النقابية".

وزاد الكاتب العام "اليوم تشعر المركزيات النقابية التقليدية والعريقة أمام هذه الحكومة، أنها لا تمثل شيئا، وهذا يعني أن النتائج التي وصل إليها المغرب اليوم، وأصبحت الدولة في مواجهة مباشرة مع الشارع، بسبب هذه القرارات البئيسة والتي تتعنت فيها الحكومة لا مع احزاب المعارضة فحسب ولكن أيضا مع المركزيات النقابية، التي تطالب بحوار مؤسساتي يفضي إلى حلول ملموسة".

وحذر علي لطفي من ما أسماه بـ"(المخطط والتوجه الذي تتخذه حكومة العثماني) ، فأن تأخذ قرار الزيادة في التعويضات العائلية مباشرة بدون الرجوع إلى المركزيات النقابية التي وقعت على اتفاق كما جرت العادة، منذ 1990 وبعد ذلك مع حكومة اليوسفي وجطو وعباس الفاسي، الى حدود حكومتي العدالة والتنمية.. لا يعني سوى أسس ثقافة هذه الحكومة هي إقصاء الطرف الآخر"

وأَضاف،" الآن الدولة في مواجهة مباشرة مع الشارع وهم يكتفون بالتفرج سواء في الريف أو جرادة، وهذه هي النتيجة التي نتجت عن إقصاء المؤسسات الديمقراطية الوسيطة".