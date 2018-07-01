توقيف سارق وكالة تجارية للإتصالات بمدينة أكادير وحجز عدد من المسروقات الهامة ﻿

حجزت عناصر الأمن بمدينة أكادير يوم أمس مجموعة من الهواتف النقالة وبطائق للتعبئة الخاصة بالاتصالات الهاتفية المتنوعة داخل منزل بحي ''الفرح''، وذلك بعد سرقة وكالة تجارية في وقت سابق.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

حجزت عناصر الأمن بمدينة أكادير يوم أمس مجموعة من الهواتف النقالة وبطائق للتعبئة الخاصة بالاتصالات الهاتفية المتنوعة داخل منزل بحي "الفرح"، وذلك بعد سرقة وكالة تجارية في وقت سابق.

و تمكنت الفرقة المتنقلة للدراجين بولاية أمن أكادير، صبيحة الأحد 08 يوليوز، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، للاشتباه في ارتباطه بعصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فعملية المداهمة أسفرت عن توقيف شاب يبلغ من العمر 20 سنة بعد الاشتباه تورطه في عملية سرقة استهدفت وكالة تجارية لأحد متعهدي الاتصالات جرى تسجيلها يوم الخميس الماضي بحي المسيرة من طرف مجهولون.

وأوضحت مصادر "شوف تيفي"، أن العناصر الأمنية حجزت ما مجموعه 18 هاتف نقال متحصل من السرقة سابقة الذكر وبطائق التعبئة تفوق قيمتها 12 ألف درهم، بالإضافة إلى عدد من شرائح الاتصال.

وأضافت ذات المصادر، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في حين ما زال البحث جاريا لإيقاف باقي المتورطين في هذا الفعل الاجرامي.