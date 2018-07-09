بالصورة..أشهر بعد طلاقه: ربيعي يعيش قصة حب جديدة ﻿

بعد أشهر من طلاقه وانفصاله عن زوجته ''إيمان''، نشر ،يومه الاثنين 9 يوليوز 2018، الملاكم محمد ربيعي، صورة عبر حسابه الرسمي بالانستغرام،صورة توثق للحظات رومنسية جمعته بفتاة خلال قيادته سيارته.

"شوف تيفي"

بعد أشهر من طلاقه وانفصاله عن زوجته "إيمان"، نشر ،يومه الاثنين 9 يوليوز 2018، الملاكم محمد ربيعي، صورة عبر حسابه الرسمي بالانستغرام،صورة توثق للحظات رومنسية جمعته بفتاة خلال قيادته سيارته.

ومباشرة بعد تداول الصورة، تفاعل آلاف النشطاء معها، حيث أكد العديد منهم أن صورة الملاكم المغربي ربيعي دليل على وجود فتاة في حياته، في حين أشار آخرون إلى أن قرار البطل العالمي الدخول في قصة حب جديدة والارتباط مرة أخرى قد يكون انتقاما من طليقته بعد أشهر فقط من انفصالهما.

ومن جهة أخرى، اختار نشطاء توجيه انتقادات لمحمد ربيعي لأنه اختار الانفصال عن زوجته و ووالدة طفله التي ساعدته قبل الشهرة، مؤكدين في الوقت نفسه أن التقاطه للصورة رفقة حبيبته الجديدة يعد رسالة مباشرة لطليقته "إيمان".