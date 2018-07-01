خطير..سيارة يقودها لصوص تدهس مغربيا مسنا بسبتة المحتلة ﻿

تعرض مغربي بمدينة سبتة المحتلة نهاية الأسبوع المنصرم، لاعتداء خطير، أبطاله شبان تتراوح أعمارهم بين 18 و22 سنة، أقدموا على دهسه بواسطة سيارة خلال قيادته لدراجة نارية، وذلك لتعريضه للسرقة.

"شوف تيفي":

تعرض مغربي بمدينة سبتة المحتلة نهاية الأسبوع المنصرم، لاعتداء خطير، أبطاله شبان تتراوح أعمارهم بين 18 و22 سنة، أقدموا على دهسه بواسطة سيارة خلال قيادته لدراجة نارية، وذلك لتعريضه للسرقة.

وحسب ما كشف عنه موقع "ceuta actualidad" الإسباني يومه الإثنين 9 يوليوز، فإن المواطن المغربي البالغ من العمر 65 سنة، وخلال قيادته لدراجته النارية، تفاجأ بسيارة تدهسه، ما تسبب في إصابته بكسور وجروح في مناطق مختلفة من جسده.



وأوضح الموقع الإسباني أن المتورطين في هذا العمل الإجرامي وبعد دهس المغربي، سرقوا منه مبلغ 40 يورو، وهاتفه المحمول، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية الإسبانية التي فتحت تحقيقا للكشف عن هوية الشبان، مشيرا إلى أن هؤلاء من المحتمل أن يكونوا مغاربة مقيمين بحي الأمير بسبتة.