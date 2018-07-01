خطـــير..مصرية ''سلخات'' مغربية بسباب ''راجل'' ﻿

تقدمت مغربية، مقيمة بمحافظة الشرقية بمصر، نهاية الأسبوع المنصرم، بشكاية لدى قسم شرطة ثاني الزقازيق، تتهم فيه طليقة زوجها بالتعدي عليها بالضرب المبرح، بسبب زواجها من طليقها.

''شوف تيفي''

تقدمت مغربية، مقيمة بمحافظة الشرقية بمصر، نهاية الأسبوع المنصرم، بشكاية لدى قسم شرطة ثاني الزقازيق، تتهم فيه طليقة زوجها بالتعدي عليها بالضرب المبرح، بسبب زواجها من طليقها.



وحسب موقع ''اليوم السابع'' المصري فقد تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخبارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من '' ر ل'' البالغة من العمر 34 سنة والتي تحمل الجنسية المغربية، تقيم بمدينة الزقازيق،دائرة قسم ثاني الزقازيق، تتهم فيها طليقة زوجها '' ش ال ع ''مقيمة بدائرة القسم، بتلقينها علقة ساخنة، بالتعدي عليها بالضرب المبرح، وإحداث إصابتها بالرأس وكدمات بالوجه.



وأوضح الموقع أن الخلاف كان علي طليق المشكو في حقها'' محمد م إ''، ليتقرر تحرير عن ذلك المحضر رقم 9856 جنح القسم لسنة 2018.