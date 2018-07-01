المستشارون يستعدون لمساءلة سعد الدين العثماني في الجلسة الشهرية ﻿

يستعد النواب المستشارون لمساءلة رئيس الحكومة، حول خروقات قانونية تهم التدبير والأداء، ومطالبته بتقديم أجوبة ينتظرها الرأي العام الوطني حول اختلالات تهم عددا من الصفقات في مؤسسات عمومية، إلى جانب

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يستعد النواب المستشارون لمساءلة رئيس الحكومة، حول خروقات قانونية تهم التدبير والأداء، ومطالبته بتقديم أجوبة ينتظرها الرأي العام الوطني حول اختلالات تهم عددا من الصفقات في مؤسسات عمومية، إلى جانب أسئلة تهم السياسة العامة، حول "نظام الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة".

وتأتي هذه المساءلة في تطور لتداعيات شبهات تحوم حول نزاهة الصفقات العمومية، قرر مجلس المستشارين استدعاء رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي رفع شعار "الإنصات والإنجاز" غدا الثلاثاء 10 يوليوز، في الجلسة الشهرية لقبة الغرفة الثانية بالبرلمان، وذلك في ظل الحديث عن عدم احترام مساطر قانونية في الشفافية والحكامة على مستوى الصفقات العمومية.