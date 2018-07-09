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مستشار جماعي يقدم استقالته من مجلس جماعة أكادير

بتاريــخ : 9 يوليوز 2018 / 20:12 مستشار جماعي يقدم استقالته من مجلس جماعة أكادير | مجتمع
مستشار جماعي يقدم استقالته من مجلس جماعة أكادير
أقدم المستشار الجماعي بالمجلس البلدي لأكادير ''س.ل'' والمنتمي لفريق المعارضة على تقديم استقالته يومه الإثنين من المهام المنوطة به داخل ذواليب المجلس.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أقدم المستشار الجماعي بالمجلس البلدي لأكادير "س.ل" والمنتمي لفريق المعارضة على تقديم استقالته يومه الإثنين من المهام المنوطة به داخل ذواليب المجلس.

وحسب نسخة الإستقالة التي توصلت بها "شوف تيفي"،فالمستشار المستقل أقدم على خطوته لأسباب شخصية لم يحددها بالتدقيق والتفصيل في نص استقالته التي وجهها لرئيس المجلس الجماعي "صالح المالوكي".

وعلاقة بذات الموضوع رججت مصادر "شوف تيفي"، أن يكون سبب استقالة "س.ل" راجع إلى عدم رضاه عن الطريقة التي يذبر بها رئيس المجلس ومعه باقية الأعضاء الموالين له عدد من الملفات والقضايا، والمشاريع التنموية التي لطالما شن عليها المستشار الجماعي المستقل هجمات لاذعة من خلال مجموعة من الكتابات والفيديوهات، التي كان ينشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك"، ويفضح من خلالها عدة خروقات واختلالات، خاصة في الجانب المتعلقة بالمشاريع التي ينجزها المجلس كالبنية التحتية، وأوراش إعادة الهيكلة لمجموعة من المقاطع الطرقية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير استقالة عضو مجلس جماعي

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