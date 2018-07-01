ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تنفي انتشال جثة 45 شخصا من سواحل إقليم العرائش ﻿

نفت ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية، نقلا عن إحدى وكالات الأنباء، من معطيات مفادها انتشال جثث 45 شخصا ينحدرون من جنسيات إفريقية، أمس الأحد 8 يوليوز 2018 قبالة سواحل

"شوف تيفي":

نفت ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية، نقلا عن إحدى وكالات الأنباء، من معطيات مفادها انتشال جثث 45 شخصا ينحدرون من جنسيات إفريقية، أمس الأحد 8 يوليوز 2018 قبالة سواحل إقليم العرائش، لقوا مصرعهم في محاولة للهجرة غير الشرعية.

وشددت ولاية الجهة في بيان توضيحي، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، على أن مصالح الولاية لم تسجيل أية حالة وفاة في صفوف المهاجرين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدة أن الأمر يتعلق بجنوح قارب، في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الأحد 8 يوليوز 2018 بساحل إقليم العرائش، كان على متنه 33 مرشحا للهجرة غير الشرعية، تم إنقاذهم جميعا.

وأكدت ولاية الجهة أن 5 من الذين تم إنقاذهم، تم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي بالعرائش لتلقي الإسعافات اللازمة، وتمكن 2 من بينهم من مغادرته، فيما لازال ال3 الآخرون، من ضمنهم امرأة حامل، تحت الملاحظة الطبية، حيث لا تدعو حالتهم للقلق.