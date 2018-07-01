رجال الحموشي يحققون في قضية الحريق الذي شب خلف أسوار مصلحة الأمراض النفسية والعقلية بمستشفى مولاي اسماعيل بمكناس‎ ﻿

شب يومه الإثنين، حريق مهول بالأحراش والأشجار المحاذية لمصلحة الطب النفسي والعقلي بمستشفى مولاي اسماعيل المعروف بمستشفى القبيبات بمكناس، حيث وجد الإطفائيون صعوبة كبيرة في السيطرة على الحريق بسبب

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

شب يومه الإثنين، حريق مهول بالأحراش والأشجار المحاذية لمصلحة الطب النفسي والعقلي بمستشفى مولاي اسماعيل المعروف بمستشفى القبيبات بمكناس، حيث وجد الإطفائيون صعوبة كبيرة في السيطرة على الحريق بسبب ارتفاع درجات الحرارة وكثرة الأشجار وصعوبة الولوج إلى مكان الحريق جراء تراكم مخلفات البناء التي ركنتها المقاولة المكلفة بترميم المستشفى على جنبات الطريق.



وقد عاينت شوف تيفي مخلفات الحريق وما قامت به عناصر الوقاية المدنية من مجهودات جبارة لمحاصرة الحريق وتطويقه، قبل انتشاره وإلحاقه الخسائر بالسكنيات الوظيفية التي كانت قريبة جدا من لهيب النار.



وقد حل بمكان الحادث المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بمكناس ومدير المستشفى المذكور، وممثل السلطة المحلية بالملحقة الإدارية التاسعة، الذي كان له الفضل في إخبار مسؤولي الوقاية المدنية والجهات المسؤولة.



هذا، وقد فتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الموضوع، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث، خصوصا بعد نقل نزلاء مصلحة الأمراض النفسية والعقلية إلى مستشفى سيدي سعيد بسبب أشغال الترميم التي تشهدها المصلحة المذكورة.