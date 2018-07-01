 حصري..قريب اللاعب الراحل أخميس تشفرات ليه الملايين من سيارتو خلال جنازة الراحل بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصري..قريب اللاعب الراحل أخميس تشفرات ليه الملايين من سيارتو خلال جنازة الراحل بالبيضاء | حوادث و حقوق

حصري..قريب اللاعب الراحل أخميس تشفرات ليه الملايين من سيارتو خلال جنازة الراحل بالبيضاء

الحرس الإسباني ينقذ مغربيان تم التخلي عنهما في عرض البحر | دولي

الحرس الإسباني ينقذ مغربيان تم التخلي عنهما في عرض البحر

الإطاحة بأشخاص ينشطون في إطار شبكة إجرامية متخصصة في ترويج مخدر الكوكايين والأقراص الطبية المخدرة بأكاديرا | حوادث و حقوق

الإطاحة بأشخاص ينشطون في إطار شبكة إجرامية متخصصة في ترويج مخدر الكوكايين والأقراص الطبية

عاجل..بعد مي عايشة: شاب طلع لعمود كهربائي مهددا بالانتحار وسط مدينة الرباط | حوادث و حقوق

عاجل..بعد ''مي عايشة'': شاب طلع لعمود كهربائي مهددا بالانتحار وسط مدينة الرباط

بعد فرنسا وإسبانيا.. الإعلام الإيطالي يشيد بشخصية عبد اللطيف الحموشي و يضعه في قائمة الرجال الأكثر تأثيرا في المغرب | بوليتيك

بعد فرنسا وإسبانيا.. الإعلام الإيطالي يشيد بشخصية عبد اللطيف الحموشي و يضعه في قائمة الرجال الأكثر

بالصورة..مديرة ثانوية بفاس تُرسل حارس عام إلى المستعجلات وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

بالصورة..مديرة ثانوية بفاس تُرسل حارس عام إلى المستعجلات وهاشنو وقع

انتخاب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للتعاضد | بوليتيك

انتخاب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للتعاضد

بحال لغنا بحال السياسة.. بجوحهم فيهم ضريب الطر | كاريكاتير شوف تيفي

بحال لغنا بحال السياسة.. بجوحهم فيهم ضريب الطر

من الطابوهات بالمغرب..عنف النساء ضد الرجال: زوجات يُرغمن أزواجهن على ممارسة الجنس مقابل 200 درهم | حوادث و حقوق

من ''الطابوهات بالمغرب''..عنف النساء ضد الرجال: ''زوجات يُرغمن أزواجهن على ممارسة الجنس مقابل 200

المغرب الذي نريد...!

حصري..قريب اللاعب الراحل أخميس تشفرات ليه الملايين من سيارتو خلال جنازة الراحل بالبيضاء

بتاريــخ : 9 يوليوز 2018 / 19:03 حصري..قريب اللاعب الراحل أخميس تشفرات ليه الملايين من سيارتو خلال جنازة الراحل بالبيضاء | حوادث و حقوق
حصري..قريب اللاعب الراحل أخميس تشفرات ليه الملايين من سيارتو خلال جنازة الراحل بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد مطلع أن عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية البرنوصي زناتة بالبيضاء، تمكنت أمس الأحد 8 يوليوز، من إيقاف شخص من ذوي السوابق العدلية، يقطن بحي القدس، تورط في سرقة مبلغ

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر جد مطلع أن عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية البرنوصي زناتة بالبيضاء، تمكنت أمس الأحد 8 يوليوز، من إيقاف شخص من ذوي السوابق العدلية، يقطن بحي القدس، تورط في سرقة مبلغ مالي مهم من داخل سيارة فاخرة، تعود ملكيتها لقريب اللاعب الراحل لحسن أخميس.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن المعطيات الخاصة بهذه النازلة، أن المتورط في هذا الفعل الإجرامي، استغل ركن الضحية لسيارته أول أمس السبت، بحي القدس من أجل المشاركة في جنازة قريبه "لحسن أخميس"، ليقوم بفتحها وسرقة مبلغ مالي تصل قيمته لـ 4 ملايين سنتيم، ومجموعة من الأغراض من بينها هاتف محمول ونظارات شمسية.

وأبرز ذات المصدر أن رئيس المنطقة الأمنية البرنوصي زناتة، منح عناصر الشرطة القضائية 48 ساعة حتى يتم إيقاف المعني بالأمر، مشيرا إلى أن هذه العناصر وفي ظرف زمني قياسي استطاعت الإطاحة به وحجزت لديه المسروقات المذكورة، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه، قبل إحالته يوم غد الثلاثاء على النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحراسة النظرية حي القدس المنطقة الأمنية البرنوصي البيضاء السرقة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الإطاحة بأشخاص ينشطون في إطار شبكة إجرامية متخصصة في ترويج مخدر الكوكايين والأقراص الطبية المخدرة بأكاديرا | حوادث و حقوق

الإطاحة بأشخاص ينشطون في إطار شبكة إجرامية متخصصة في ترويج مخدر الكوكايين والأقراص الطبية المخدرة بأكاديرا

عاجل..بعد مي عايشة: شاب طلع لعمود كهربائي مهددا بالانتحار وسط مدينة الرباط | حوادث و حقوق

عاجل..بعد ''مي عايشة'': شاب طلع لعمود كهربائي مهددا بالانتحار وسط مدينة الرباط

بالصورة..مديرة ثانوية بفاس تُرسل حارس عام إلى المستعجلات وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

بالصورة..مديرة ثانوية بفاس تُرسل حارس عام إلى المستعجلات وهاشنو وقع

من الطابوهات بالمغرب..عنف النساء ضد الرجال: زوجات يُرغمن أزواجهن على ممارسة الجنس مقابل 200 درهم | حوادث و حقوق

من ''الطابوهات بالمغرب''..عنف النساء ضد الرجال: ''زوجات يُرغمن أزواجهن على ممارسة الجنس مقابل 200 درهم''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..فاعــل جمعوي يفجرها في وجه المسؤولين بمركز تربوي بسيدي مومن | بــووز
منذ 36 ثانية

بالفيديو..فاعــل جمعوي يفجرها في وجه المسؤولين بمركز تربوي بسيدي مومن

بالفيديو..هافين كيدوزو المغاربة العطلة الصيفية | نسولو الناس

بالفيديو..هافين كيدوزو المغاربة العطلة الصيفية

بالفيديو..رموك قتل مسن فكازا وهاشنو وقع | بــووز

بالفيديو..رموك قتل مسن فكازا وهاشنو وقع

انطلاق أولى نسخ المهرجان الدولي لفن التصوير الفوتوغرافي بمسرح محمد الخامس بالرباط | خارج البلاطو

انطلاق أولى نسخ المهرجان الدولي لفن التصوير الفوتوغرافي بمسرح محمد الخامس بالرباط

﻿

آخر المستجدات

حصري..قريب اللاعب الراحل أخميس تشفرات ليه الملايين من سيارتو خلال جنازة الراحل بالبيضاء | حوادث و حقوق
منذ 16 دقيقة

حصري..قريب اللاعب الراحل أخميس تشفرات ليه الملايين من سيارتو خلال جنازة الراحل بالبيضاء

الحرس الإسباني ينقذ مغربيان تم التخلي عنهما في عرض البحر | دولي

الحرس الإسباني ينقذ مغربيان تم التخلي عنهما في عرض البحر

الإطاحة بأشخاص ينشطون في إطار شبكة إجرامية متخصصة في ترويج مخدر الكوكايين والأقراص الطبية المخدرة بأكاديرا | حوادث و حقوق

الإطاحة بأشخاص ينشطون في إطار شبكة إجرامية متخصصة في ترويج مخدر الكوكايين والأقراص الطبية

عاجل..بعد مي عايشة: شاب طلع لعمود كهربائي مهددا بالانتحار وسط مدينة الرباط | حوادث و حقوق

عاجل..بعد ''مي عايشة'': شاب طلع لعمود كهربائي مهددا بالانتحار وسط مدينة الرباط

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.