حصري..قريب اللاعب الراحل أخميس تشفرات ليه الملايين من سيارتو خلال جنازة الراحل بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد مطلع أن عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية البرنوصي زناتة بالبيضاء، تمكنت أمس الأحد 8 يوليوز، من إيقاف شخص من ذوي السوابق العدلية، يقطن بحي القدس، تورط في سرقة مبلغ

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر جد مطلع أن عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية البرنوصي زناتة بالبيضاء، تمكنت أمس الأحد 8 يوليوز، من إيقاف شخص من ذوي السوابق العدلية، يقطن بحي القدس، تورط في سرقة مبلغ مالي مهم من داخل سيارة فاخرة، تعود ملكيتها لقريب اللاعب الراحل لحسن أخميس.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن المعطيات الخاصة بهذه النازلة، أن المتورط في هذا الفعل الإجرامي، استغل ركن الضحية لسيارته أول أمس السبت، بحي القدس من أجل المشاركة في جنازة قريبه "لحسن أخميس"، ليقوم بفتحها وسرقة مبلغ مالي تصل قيمته لـ 4 ملايين سنتيم، ومجموعة من الأغراض من بينها هاتف محمول ونظارات شمسية.

وأبرز ذات المصدر أن رئيس المنطقة الأمنية البرنوصي زناتة، منح عناصر الشرطة القضائية 48 ساعة حتى يتم إيقاف المعني بالأمر، مشيرا إلى أن هذه العناصر وفي ظرف زمني قياسي استطاعت الإطاحة به وحجزت لديه المسروقات المذكورة، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه، قبل إحالته يوم غد الثلاثاء على النيابة العامة المختصة.



