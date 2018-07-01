الحرس الإسباني ينقذ مغربيان تم التخلي عنهما في عرض البحر ﻿

قام الحرس المدني الإسباني، قبل ساعات، من إنقاذ مهاجرين مغربيين غير شرعيين تم التخلي عنهما في عرض البحر قرب جزيرة ''لاس بالماس'' بطريفة ضواحي إقليم قادس الإسباني جنوب البلاد.

شوف تيفي

قام الحرس المدني الإسباني، قبل ساعات، من إنقاذ مهاجرين مغربيين غير شرعيين تم التخلي عنهما في عرض البحر قرب جزيرة "لاس بالماس" بطريفة ضواحي إقليم قادس الإسباني جنوب البلاد.

ووفق ما نشرته وكالة "ايفي" الإخبارية، قامت دورية بحرية بالجزيرة الخضراء، بملاحقة دراجتين بحريتين "جيت سكي" قادمتين من المغرب وتسيران بسرعة كبيرة نحو طريفة.

وأضافت المصادر، وفق ذات الوكالة، أنه أمام هذه الملاحقة تم التخلي عن المهاجرين في جزيرة "لاس بالماس" من قبل سائقي "جيت سكي" وكلاهما من جنسية إسبانية، ليضطر المهاجران لمحاولة إكمال طريقهما سباحة، قبل أن يتم إنقاذهما من طرف الحرس المدني الإسباني.

وقد تم القبض على السائقين الإسبانيين وتوجيه تهمة ارتكاب جريمة ضد حقوق المواطنين الأجانب، كما تم نقل المواطنين المغربيين لمخفر الشرطة في انتظار إتمام إجراءات ترحيلهما للمغرب.