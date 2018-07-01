الإطاحة بأشخاص ينشطون في إطار شبكة إجرامية متخصصة في ترويج مخدر الكوكايين والأقراص الطبية المخدرة بأكاديرا ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الأحد، من توقيف أربعة أشخاص ينشطون في إطار شبكة إجرامية

"شوف تيفي"+" و م ع"

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الأحد، من توقيف أربعة أشخاص ينشطون في إطار شبكة إجرامية متخصصة في ترويج مخدر الكوكايين والأقراص الطبية المخدرة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عمليات التفتيش المنجزة بالسيارة التي كان على متنها المشتبه فيهم، وكذا بمنزل أحدهم، قد أسفرت عن العثور على 2520 قرصا طبيا مخدرا من نوع "ريفوتريل"، علاوة على 95 غراما من مخدر الكوكايين ومبالغ مالية وهواتف نقالة.

وحسب البلاغ، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العام المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد الارتباطات المحتملة لنشاط هذه الشبكة الإجرامية.



