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عاجل..بعد ''مي عايشة'': شاب طلع لعمود كهربائي مهددا بالانتحار وسط مدينة الرباط

بتاريــخ : 9 يوليوز 2018 / 18:02 عاجل..بعد مي عايشة: شاب طلع لعمود كهربائي مهددا بالانتحار وسط مدينة الرباط | حوادث و حقوق
عاجل..بعد ''مي عايشة'': شاب طلع لعمود كهربائي مهددا بالانتحار وسط مدينة الرباط
هدد شاب قبل قليل من يومه الاثنين 9 يوليوز، بالانتحار من خلال إلقاء نفسه من أعلى عمود كهربائي وسط العاصمة الرباط، وهو ما دفع بالمصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدينة إلى التدخل.

"شوف تيفي"

هدد شاب قبل قليل من يومه الاثنين 9 يوليوز، بالانتحار من خلال إلقاء نفسه من أعلى عمود كهربائي وسط العاصمة الرباط، وهو ما دفع بالمصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدينة إلى التدخل.

وحسب مقطع فيديو مباشر تم تداوله عبر موقع "فيسبوك"، فإن هذا الشاب الذي كان يلتحف العلم الوطني، قام بالصعود إلى العمود الكهربائي وهدد برمي نفسه لأسباب مجهولة، ما دفع بالمصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية التي تمكنت من إنزاله من العمود بعد إقناعه في العدول عن فكرة الانتحار.

وأبرزت مصادر محلية أن هذا الشاب ومباشرة بعد إنزاله من العمود الكهربائي بواسطة رافعة، تم نقله من أجل الاستماع له للكشف عن ظروف وملابسات النازلة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الرباط الانتحار العلم الوطني

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