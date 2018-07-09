 بعد فرنسا وإسبانيا.. الإعلام الإيطالي يشيد بشخصية عبد اللطيف الحموشي و يضعه في قائمة الرجال الأكثر تأثيرا في المغرب ﻿
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بعد فرنسا وإسبانيا.. الإعلام الإيطالي يشيد بشخصية عبد اللطيف الحموشي و يضعه في قائمة الرجال الأكثر تأثيرا في المغرب

بتاريــخ : 9 يوليوز 2018 / 17:59 بعد فرنسا وإسبانيا.. الإعلام الإيطالي يشيد بشخصية عبد اللطيف الحموشي و يضعه في قائمة الرجال الأكثر تأثيرا في المغرب | بوليتيك
بعد فرنسا وإسبانيا.. الإعلام الإيطالي يشيد بشخصية عبد اللطيف الحموشي و يضعه في قائمة الرجال الأكثر تأثيرا في المغرب
تعددت الأوصاف والشخص واحد، ليس سوى عبد اللطيف الحموشي ربان المخابرات المغربية وقائد الأمن الوطني.

شـــوف تيفي:

تعددت الأوصاف والشخص واحد، ليس سوى عبد اللطيف الحموشي ربان المخابرات المغربية وقائد الأمن الوطني.

كفاءة الرجل ويقظته الأمنية في محاربة الجريمة والإرهاب لم تعد محط اهتمام الإعلام المحلي وحده، بل أضحت خاضعة لمجهر الصحف الدولية التي لم تتوان في صياغة تقارير إعلامية تسلط الضوء على تميز الرجل الصارم وتشيد بمواصفاته التي قل نظيرها في أوساط القيادات المسؤولة عن تدبير وإدارة الوظيفة الأمنية ببلدان العالم، بما فيها الدول المتقدمة التي لم تسلم من مخاطر الهجمات الإرهابية على امتداد سنوات الألفية الثالثة.

بعد الإعلام الفرنسي والإسباني، جاءت عبارات الإشادة هذه المرة عبر صحيفة "بوست" الإيطالية التي تناولت في تقرير إخباري لها شخصية عبد اللطيف الحموشي الذي شبهته بأبطال الأفلام السينمائية، حيث وضعته الجريدة الإيطالية في قائمة الرجال الأكثر تأثيرا في المغرب، وذلك على الرغم من عدم ممارسته للسياسة أو الأعمال التجارية ولم يسبق له أن صنف في قائمة الأغنياء بالمغرب، يبرز المصدر ذاته.

وذكرت ذات الجريدة الإيطالية بثناء الإعلام المغربي على أدوار الحموشي ووصفها له بالرجل الذي لا ينام والمسؤول الأكثر امتلاكا للمعلومة الأمنية بالمغرب، كما استدل المنبر الإعلامي الإيطالي بتصريح أحد الدبلوماسيين الذي اتصلت به الجريدة الإسبانية "ألباييس"، والذي أكد فيه أن الحموشي يعد بمثابة الرجل الذي يتوقع ردود فعله من قبل الجميع.

المصدر ذاته، أكد في هذا الصدد، أن المدير العام للأمن الوطني و"الديستي"، يمتلك ذاكرة غير عادية وقدرة هائلة على تشخيص حالات الإرهاب واحتواء مخاطر التطرف الديني، حيث أشار إلى الواقعة الفرنسية التي سبق لقضائها أن اتهمه قبل سنوات بانتهاك حقوق الإنسان، قبل أن تعود إلى تشريفه بوسام هام في حفل رسمي أشادت فيه بخصال الرجل وقدراته الأمنية.

ويذكر أن عبد اللطيف الحموشي سبق أن وضعته أسبوعية "جون أفريك" التي تُعنى بالشؤون الإفريقية ومقرها العاصمة الفرنسية باريس، في لائحة الشخصيات الأكثر قوة وتأثيرا في القارة الإفريقية.

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب الحموشي ثناء شخصية الحموشي الأمن الوطني صحيفة

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