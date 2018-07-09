بالصورة..مديرة ثانوية بفاس تُرسل حارس عام إلى المستعجلات وهاشنو وقع ﻿

استقبل قسم الإنعاش بمستشفى الغساني بمدينة فاس، يومه الاثنين 9 يوليوز، حارسا عاما في حالة صحية جد حرجة، نيتجة إصابته بانهيار عصبي عقب وقوع مشادة كلامية حادة بينه وبين مديرة الثانوية التي يعمل بها.

"شوف تيفي"

استقبل قسم الإنعاش بمستشفى الغساني بمدينة فاس، يومه الاثنين 9 يوليوز، حارسا عاما في حالة صحية جد حرجة، نيتجة إصابته بانهيار عصبي عقب وقوع مشادة كلامية حادة بينه وبين مديرة الثانوية التي يعمل بها.

وأوضح مصدر قريب من الحارس العام لـ "شوف تيفي" أن الأخير دخل في نقاش حاد مع مديرة الثانوية التأهيلية مولاي رشيد بفاس والتي رفضت السماح له بحراسة امتحان الدورة الاستدراكية للباكالوريا بإحدى المؤسسات التعليمية، ما تسبب في تدهور حالته الصحية ليتم نقله إلى المستشفى على وجه السرعة.

وأكد المصدر ذاته أن الحارس العام، خضع مؤخرا لثلاثة عمليات جراحية على مستوى القلب، ولهذا تم وضعه بقسم الإنعاش حتى تستقر حالته الصحية.