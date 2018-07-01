عاجل..تأجيل أشغال محاكمة توفيق بوعشرين بسبب تأخر نتائج الخبرة على الفيديوهات الجنسية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي بوشعيب فريح، رئيس الهيئة القضائية المكلفة بالبث في ملف توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، قرر قبل قليل من يومه الاثنين 9 يوليوز2018، تأجيل أشغال محاكمة

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن القاضي بوشعيب فريح، رئيس الهيئة القضائية المكلفة بالبث في ملف توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، قرر قبل قليل من يومه الاثنين 9 يوليوز2018، تأجيل أشغال محاكمة بوعشرين إلى غاية الأربعاء 25 يوليوز الجاري.

وأوضح المصدر ذاته أن القاضي بوشعيب فريح، اتخذ قرار التأجيل، بسبب عدم توصل الهيئة القضائية بنتائج الخبرة التي أجريت على الفيديوهات الجنسية، والتي تدين "بوعشرين"، بعد أن تمت إحالتها قبل أسابيع على المختبر العلمي للدرك الملكي بالعاصمة الرباط.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة القضائية، وافقت قبل أسابيع على ملتمس النيابة العامة الخاصة بإجراء الخبرة على الفيديوهات الجنسية البالغ عددها حوالي 50 فيديو، تم عرض البعض منها خلال العديد من الجلسات.