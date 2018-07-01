فيسبوكيون يسخرون من 1700 درهم كزيادة على التعويضات العائلية التي اقترحتها حكومة العثماني ﻿

استبشر عدد من الموظفين هذا الأسبوع بالأنباء التي تناقلتها العديد من المواقع الالكترونية والصفحات الإخبارية على مواقع التواصل الإجتماعي، حول نية الحكومة الرفع من أجور الموظفين بقيمة 1700 درهم.

شوف تيفي

استبشر عدد من الموظفين هذا الأسبوع بالأنباء التي تناقلتها العديد من المواقع الالكترونية والصفحات الإخبارية على مواقع التواصل الإجتماعي، حول نية الحكومة الرفع من أجور الموظفين بقيمة 1700 درهم.

وقامت العديد من الصفحات بتقديم توضيح بالأرقام عن هذه الزيادة، حيث أكدت أنه سيستفيد الموظف من زيادة مجموعها 1700 درهم، عليه أن يكون قد حقق الشروط التالية مجتمعة:

1- أين يكون أباً لـ6 أطفال في سن التمدرس، 100 درهم لكل طفل..ما مجموعه 600 درهم.

2- أن يعمل في المناطق النائية جدا، ليستفيد من تعويضات العالم القروي بما مقداره 700 درهم، وهو التعويض الذي يحيطه الغموض منذ سنة 2009.

3- زيادة قدرها 300 درهم لكل موظف سلم 10 رتبة 5 وما دون ذلك.

4- 100 درهم كدعم للدولة لاقتطاعات التقاعد

وبعد أن يتم الجمع بين هذه التعويضات، سيحصل الموظف على 1700 درهم، وهو الأمر الذي سيكون شبه مستحيل.