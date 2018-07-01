 حصري.. ناصر الزفزافي في زنزانته بعكاشة ولم ينقله 30 عنصرا إلى جهة مجهولة والأخبار التي تروج كاذبة ﻿
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حصري.. ناصر الزفزافي في زنزانته بعكاشة ولم ينقله 30 عنصرا إلى جهة مجهولة والأخبار التي تروج كاذبة | بوليتيك

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حصري.. ناصر الزفزافي في زنزانته بعكاشة ولم ينقله 30 عنصرا إلى جهة مجهولة والأخبار التي تروج كاذبة

بتاريــخ : 9 يوليوز 2018 / 15:04 حصري.. ناصر الزفزافي في زنزانته بعكاشة ولم ينقله 30 عنصرا إلى جهة مجهولة والأخبار التي تروج كاذبة | بوليتيك
حصري.. ناصر الزفزافي في زنزانته بعكاشة ولم ينقله 30 عنصرا إلى جهة مجهولة والأخبار التي تروج كاذبة
أفاد مصدر قضائي ل''شوف تيفي'' أن خبر نقل ناصر الزفزافي من طرف 30 عنصر من سجن عكاشة إلى جهة مجهولة، ''غير صحيح وعار من الصحة وكذب وبهتان على الأحياء...''

شوف تيفي


أفاد مصدر قضائي ل"شوف تيفي" أن خبر نقل ناصر الزفزافي من طرف 30 عنصر من سجن عكاشة إلى جهة مجهولة، "غير صحيح وعار من الصحة وكذب وبهتان على الأحياء..."

وأضاف ذات المصدر أن البعض يحاول نشر بعض الإشاعات لأجل الاساءة والابتزار و أن الخبر غير صحيح، و أن "ناصر الزفزافي، لا يزال في زنزانته بعكاشة ولم يزره 30 عنصرا كما تم الترويج لذلك، ولم يتم نقله إلى أي جهة."

هذا وانتشر ببعض المنابر الإعلامية صبيحة يومه الاثنين خبرا مفاده أن 30 عنصرا قد حلوا بسجن عكاشة بالدار البيضاء حيث يوجد الزفزافي المحكوم ب20 سنة سجنا، وقاموا بنقله إلى جهة غير معروفة ، وهو ما كذبه مصدرنا المطلع مؤكدا أن هذا أسلوب جهات تحاول الاساءة إلى مؤسسات الدولة...

 

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شوف تيفي المحكمةالزفزافيناصرحراك الريف

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