قبل أسابيع من حلول عيد الأضحى..عصابة الفراقشية سرقات رؤوس أغنام بقلعة السراغنة ﻿

قبل أسابيع من حلول عيد الأضحى، ظهرت مرة أخرى عصابة ''الفراقشية'' لتقوم أمس الأحد، بسرقة عدد كبير من رؤوس الأغنام من أحد الفلاحين بدوار تملالت التابع لجماعة الجوالة بإقليم قلعة السراغنة.

"شوف تيفي"

قبل أسابيع من حلول عيد الأضحى، ظهرت مرة أخرى عصابة "الفراقشية" لتقوم أمس الأحد، بسرقة عدد كبير من رؤوس الأغنام من أحد الفلاحين بدوار تملالت التابع لجماعة الجوالة بإقليم قلعة السراغنة.

وحسب مصادر محلية فإن عصابة الفراقشية داهمت "حظيرة" أحد الفلاحين، وسرقة عدد كبير من رؤوس الأغنام، تم نقلها إلى وجهة غير معلومة بواسطة سيارة كبيرة "بيكوب".

وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي، وبعد توصلها بإخبارية في الموضوع، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات النازلة، وقامت بحملات تمشيطية لإيقاف المتورطين في هذا العمل الإجرامي.