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عــاجل:شاب فقد السيطرة على سيارته ودخل فالمحيط الاسمنتي ديال قنصلية ميريكان

بتاريــخ : 9 يوليوز 2018 / 14:46 عــاجل:شاب فقد السيطرة على سيارته ودخل فالمحيط الاسمنتي ديال قنصلية ميريكان | مجتمع
عــاجل:شاب فقد السيطرة على سيارته ودخل فالمحيط الاسمنتي ديال قنصلية ميريكان
علمت ''شوف تيفي''،من مصــادر مطلعة أن شابا فقد صباح يومه الإثنين السيطرة على مقود سيارته بشارع مولاي يوسف بالدارالبيضاء بسبب حالة سيارته الميكانيكية السيئة .

 شـــوف تيفي:

 

علمت "شوف تيفي"،من مصــادر مطلعة أن شابا فقد صباح يومه الإثنين السيطرة على مقود سيارته بشارع مولاي يوسف بالدارالبيضاء بسبب حالة سيارته الميكانيكية السيئة .

و قد اصطدم الشاب بالحاجز الاسمنتي لقنصلية أمريكا بعدما فقد السيطرة على المقود مما تسبب في انقطاع فرامل سيارته واختار الحاجز الاسمنتي للقنصلية عوض الاصطدام بالسيارات تجنبا لأي حادث قد يُعرض حياة الراجلين و الراكبين للخطر.

و حسب مصادرنا الخاصة، مباشرة بعد الحادث، خضعت سيارة الشاب للخبرة الميكانيكية التي كشفت أنها تضررت بشكل واضح، مضيفة أن سبب الحادث هو الحالة الميكانيكية السيئة للسيارة التي تسبب في انقطاع الفرامل.

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب فرامل قنصلية

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