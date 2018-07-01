 عاجل..رموك يحول مسنا إلى أشلاء بالبيضاء والسبب ''ممرات الراجلين'' ﻿
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عاجل..رموك يحول مسنا إلى أشلاء بالبيضاء والسبب ''ممرات الراجلين''

بتاريــخ : 9 يوليوز 2018 / 14:10 عاجل..رموك يحول مسنا إلى أشلاء بالبيضاء والسبب ممرات الراجلين | حوادث و حقوق
عاجل..رموك يحول مسنا إلى أشلاء بالبيضاء والسبب ''ممرات الراجلين''
اهتز حي الأزهر بالبرنوصي بالبيضاء، قبل قليل من يومه الإثنين 9 يوليوز، على وقع حادثة سير مروعة، راح ضحيتها مسن، دهسته شاحنة كبيرة لنقل السلع ''رموك''، وحولته لإشلاء.

''شوف تيفي''

اهتز حي الأزهر بالبرنوصي بالبيضاء، قبل قليل من يومه الإثنين 9 يوليوز، على وقع حادثة سير مروعة، راح ضحيتها مسن، دهسته شاحنة كبيرة لنقل السلع ''رموك''، وحولته لإشلاء.

وحسب مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' فإن الأمر يتعلق بشخص يبلغ من العمر قيد حياته 65 سنة، يعمل كبائع خبز، كان يحاول تجاوز الشارع نظرا لغياب ممر للراجلين، قبل أن تدهسه الشاحنة التي حولته إلى أشلاء.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، وعاينت جثة الهالك التي تم نقلها إلى مستودع الأموات الرحمة لإخضاعها للتشريح الطبي.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ممرات الراجلين رموك شاحنة البيضاء

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