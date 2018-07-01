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المالكي يمثل الملك في مراسيم تنصيب الرئيس التركي

بتاريــخ : 9 يوليوز 2018 / 13:45 المالكي يمثل الملك في مراسيم تنصيب الرئيس التركي | بوليتيك
المالكي يمثل الملك في مراسيم تنصيب الرئيس التركي
أفاد بلاغ لمجلس النواب بأن الحبيب المالكي، رئيس المجلس، سيمثل الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بأنقرة، في مراسيم تنصيب رجب طيب أردوغان رئيسا لجمهورية تركيا.

"شوف تيفي"+" و م ع"

 

أفاد بلاغ لمجلس النواب بأن الحبيب المالكي، رئيس المجلس، سيمثل الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بأنقرة، في مراسيم تنصيب رجب طيب أردوغان رئيسا لجمهورية تركيا.
وذكر البلاغ بأن الملك محمد السادس كان قد هنأ رجب طيب أردوغان على إثر إعادة انتخابه رئيسا لتركيا شهر يونيو الماضي.

وأشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تتميز بعمق تاريخي، كما تقيم تركيا علاقات تجارية واقتصادية قوية مع المملكة المغربية توطدت في إطار اتفاقية للتبادل الحر بين البلدين.

ومن المتوقع، حسب البلاغ، أن يلتقي المالكي بالمناسبة مع بعض القادة الأتراك على المستوى الرسمي.


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