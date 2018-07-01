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دفاع معتقلي حراك الريف يطالب بحل سياسي لإطلاق سراح الزفزافي ورفاقه

بتاريــخ : 9 يوليوز 2018 / 13:08 دفاع معتقلي حراك الريف يطالب بحل سياسي لإطلاق سراح الزفزافي ورفاقه | بوليتيك
دفاع معتقلي حراك الريف يطالب بحل سياسي لإطلاق سراح الزفزافي ورفاقه
أكدت هيئة دفاع المعتقلين المتهمين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة أنها لا تتوخى التعليق على القرار الصادر عن محكمة الجنايات لأنها لم تحصل بعد على نسخة منه ولأن قواعد التعامل المهني مع الأحكام

شوف تيفي

أكدت هيئة دفاع المعتقلين المتهمين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة أنها لا تتوخى التعليق على القرار الصادر عن محكمة الجنايات لأنها لم تحصل بعد على نسخة منه ولأن قواعد التعامل المهني مع الأحكام والقرارات تفرض التحفظ مؤقتا على إبداء الأراء على الأحكام.

وعرجت هيئة دفاع معتقلي حراك الريف خلال الندوة الصحفية المنظمة من طرف الدفاع يومه الاثنين 9 يوليوز 2008 بمقر دار المحامي بالدار البيضاء على العديد من الوقائع والأحداث المتعلقة بالحراك وبداية المسار القضائي للملف والتحقيق والجلسات إلى قرار الصمت وما رافق ذلك من نقاش قانوني.

وأكد دفاع المعتقلين خلال ذات الندوة على لسان النقيب عبد الرحيم الجماعي أن الأحكام التي صدرت في ملفي القضية كانت صادمة ، مضيفا " لكننا نتحفظ في التعليق عليها لحين الحصول على نسخة منها والاطلاع على تفاصيل تعليلاتها ، وعلى كل ، فقد قمنا بالتصريح باستئناف القرارين الصادرين في هذا الملف ، وذلك وبعد جهود ونقاش لإقناع بعض المعتقلين بذلك كما أن النيابة العامة قامت هي كذلك باستئناف القرارين ضد جميع المتهمين ،"

وأضاف النقيب الجامعي قائلا : "ينتظر أن تنتهي المحكمة المصدرة للقرارين من تحرير قراراتها ، قبل أن تتم إحالة الملفات على الغرفة الجنائية الاستئنافية"

واسترسل ذات المتحدث " إننا كدفاع ، نعتبر أن الحل المسطري والقضائي الذي اختارته الدولة لمعالجة حراك الريف ، ومعاقبة نشطاء الحراك ، كما هو الشأن في كل المحاكمات السياسية عبر تاريخ المغرب، لن يكون سوى حلا ملغوما في معلوم العواقب ، ومادة سياسية غير ناضجة منافية لروح وقيم دولة القانون،"

واستطرد بالقول "ننتظر ونأمل أن يجد هذا الملف حلا سريعا ينهي معاناة المعتقلين وعائلاتهم ، كما ينهي الاعتقالات والمتابعات والمحاكمات وينهي الاحتقان والتوتر الذي تعرفه المنطقة ، وأن يكون حلا يبعث الثقة من جديد في أن كون الطي الفعلي والحقيقي لصفحة ماضي المحاكمات السياسية والمحاكمات غير العادلة كما عبرت عنه هيئة الانصاف والمصالحة هو منطلق وضع نهاية الانتهاكات التي عرفها مسار هذا الملف... "

 

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