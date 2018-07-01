أفعى سامة تقتل شخصا بإقليم اشتوكة أيت باها ﻿

لقي شخص أول أمس مصرعه بمنطقة ''تكاديرت'' إقليم اشتوكة ايت بها بعدما لذغته أفعى سامة ولم تترك له أية فرصة للنجاة حيث سقط جثة هامدة تحت شجرة كان يستظل بها من الحرارة المفرطة التي تجتاح المنطقة هذه

شوف تيفي:إداكنظيف

لقي شخص أول أمس مصرعه بمنطقة "تكاديرت" إقليم اشتوكة ايت بها بعدما لذغته أفعى سامة ولم تترك له أية فرصة للنجاة حيث سقط جثة هامدة تحت شجرة كان يستظل بها من الحرارة المفرطة التي تجتاح المنطقة هذه الأيام.

وحسب مصدر خاص لقناة "شوف تيفي"، فالهالك قدم من إحدى المدن المغربية لمسقط رأسه ب"تكاديرت إداكنظيف" من أجل إعداد أوراق إدارية لأحد أبنائه، وبعدما اشتدت عليه الحرارة قصد شجرة بمكان خلاء من أجل أخد قسط من الراحة تحتها والاستظلال بظلها، وبينما هو جالس حتى انقضت عليه أفعى سامة، كانت فوق جذع الشجرة لم ينتبه لتواجدها، ولذغته عدة لذغات كانت كفيلة بإزهاق روحه.

ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي لعين المكان، حيث تمت عملية المعاينة الأولية للجثة، قبل أن يتقرر نقلها صوب المستشفى الإقليمي بمدينة بيوكرى لإخضاعها للتشريح الطبي، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية من أجل مباشرة عملية الدفن، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي من جهتها تحقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث.