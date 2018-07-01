تفاصيل حصرية عن أسوء حريق في تاريخ واحة تمنارت بطاطا ‎ ﻿

شب حريق مهول منذ الساعات الأولى من فجر يومه الإثنين 9 يوليوز 2018 بواحة ''تمنارت'' الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم طاطا مخلفا خسائر مادية جسيمة إذ أتت النيران على أعداد هائلة من أشجار النخيل والمحاصيل

شوف تيفي:أحمد الهلالي

شب حريق مهول منذ الساعات الأولى من فجر يومه الإثنين 9 يوليوز 2018 بواحة "تمنارت" الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم طاطا مخلفا خسائر مادية جسيمة إذ أتت النيران على أعداد هائلة من أشجار النخيل والمحاصيل الزراعية، واستنفرت مختلف السلطات الأمنية ومصالح الوقاية المدنية بالإقليم.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، من عين المكان أن هذا الحريق هو أسوأ حريق عرفته المنطقة على الإطلاق، حيث اندلعت النيران بشكل مفاجئ لتمتد بشكل رهيب وتلتهم مجموعة من أشجار النخيل التي تتواجد بالمكان، حيث لا تزال لحدود اللحظة السلطات المحلية والدرك والقوات المساعدة تقوم بأجلاء العشرات من المواطنين من منازلهم خوفا من ان تطالهم السنة النيران، بينما تباشر مصالح الوقاية المدنية اخماد النيران المنتشرة على طول حوالي 20 هكتار من واحات النخيل بمنطقة تمنارت باقليم طاطا.

وأوضحت مصادر "شوف تيفي" أنه إلى حدود اللحظة من صباح اليوم تم اجلاء عدد كبير من سكان المنطقة رفقة قطعانهم من المواشي الى أماكن أمنة، في حين سجلت حالات اختناق في صفوف بعض الأهالي خصوصا الأطفال والكهول تم توجيههم للمستشفى المحلي لتلقي العلاجات، وأضافت ذات المصادر، أن مصالح الوقاية المدنية ستشرع في جلب مروحية لإطفاء الحريق الذي يبدو أنه أصبح خارج السيطرة بفعل صعوبة تضاريس المنطقة التي تصعب من مأمورية شاحنات الإطفاء علاوة على موجة الحرارة ورياح الشركي التي تزيد من سعة انتشاره.

وأسفر هذا الحريق لحدود اللحظة خسائر مادية جد فادحة، بعدما أتى على أعداد كبيرة من أشجار النخيل المنتشرة على امتداد الهكتارات زايدة على تضرر المحاصيل الزراعية و "الجنانات" التي يعتمدها اهالي المنطقة كمورد رزق يعيلهم على تكاليف الحياة، وقدرت مصادرنا الخسائر في حوالي 20 هكتار احترقت بالكامل أي ما يعادل 3000 نخلة .

هذا ولاتزال الجهود متواصلة لحدود كتابة هذه السطور من أجل السيطرة على ألسنة اللهب المشتعلة، وتجنيب المنطقة خسائر بشرية لاقدر الله خاصة وأن هناك بعض المساكن قريبة جدا من مكان اشتعال النيران.

يشار أن واحة "تمنارت" التي تبعد عن مدينة طاطا بحوالي 170 كيلومتر، سبق وأن شهدت عدد من الحرائق المماثلة في أكثر من مناسبة كان آخرها السنة الماضية وكلف المنطقة خسائر كبيرة.