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بالفيديو.. مضاربة غريبة خلال سهرة الداودية بمهرجان تيميتار بأكادير

بتاريــخ : 9 يوليوز 2018 / 10:53 بالفيديو.. مضاربة غريبة خلال سهرة الداودية بمهرجان تيميتار بأكادير | حوادث و حقوق
بالفيديو.. مضاربة غريبة خلال سهرة الداودية بمهرجان تيميتار بأكادير
تناقلت مجموعة من الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مقطع فيديو مدته 30 ثانية، يوثق لشجار بين فتاة شابة وسيدة خلال سهرة الفنانة الشعبية زينة الداودية ضمن فعاليات مهرجان تيميتار بمدينة

شوف تيفي


تناقلت مجموعة من الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مقطع فيديو مدته 30 ثانية، يوثق لشجار بين فتاة شابة وسيدة خلال سهرة الفنانة الشعبية زينة الداودية ضمن فعاليات مهرجان تيميتار بمدينة أكادير.

الفيديو الذي تداوله النشطاء، يظهر فتاة شابة في حالة هيستيرية تتبادل الضرب مع السيدة المذكورة، لأسباب ما تزال مجهولة، كما يُجهل أيضا ما إذا كانا الطرفان أقارب أم لا.

ومن جهتهم استنكر رواد موقع الفيسبوك الواقعة معبرين عن سخطهم من جيل المستقبل".

جدير بالذكر، أن مهرجان تيميتار يحضره هذه السنة مجموعة من الفنانين، من بينهم الداودية، أمينوكس،الدوزي، شايفين، بالإضافة إلى الفرق الأمازيغية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي أكادير تيميتار الداودية

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